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Fiyatlar arşa çıkabilir! Araç almanın zamanı geldi de geçiyor! Sıfır araç fiyatları düşecek mi?

Araba sahibi olmak günümüzde temel ihtiyaçlardan birisi olarak görülüyor. Bütçelerine uygun araç almak isteyen vatandaşlar araç fiyatlarının düşüp düşmeyeceğini sorguluyor. Sıfır araçlarda geçtiğimiz yıllarda yaşanan çip krizi nedeniyle fiyatlarda büyük bir artış yaşanmıştı. Sıfır araç piyasalarında yaşanan tedarik krizi ikinci el araç fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Peki, sıfır araç fiyatları düşecek mi? Fabrikalarda peş peşe üretimi durdurma kararı alınması bu ihtimali azaltıyor. İşte, araç piyasasında yaşanan son gelişmeler!

Tahsin Erkin Erk
Giriş Tarihi: 06.10.2021 11:25 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 11:26
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Fiyatlar arşa çıkabilir! Araç almanın zamanı geldi de geçiyor! Sıfır araç fiyatları düşecek mi?

Sıfır araç fiyatları düşecek mi? Fabrikalarda alınan üretimi erteleme kararları bu ihtimali her geçen gün biraz daha azaltıyor. Son birkaç yılda çip krizi nedeniyle sıfır araç üretiminde azalma meydana gelmişti. Bu nedenle araç fiyatlarında büyük bir artış yaşanmış, bu durum ikinci el araç piyasasını da etkilemişti. Peki; sıfır araç fiyatları düşecek mi? İşte merak edilen bilgiler!

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Fiyatlar arşa çıkabilir! Araç almanın zamanı geldi de geçiyor! Sıfır araç fiyatları düşecek mi?

PEŞ PEŞE DURDURMA KARARI

Dünyaca ünlü otomobil üreticisi Mazda, yarı iletken çip tedarik sıkıntısı sebebiyle 2 fabrikasında üretime 10 gün ara verecek.

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Fiyatlar arşa çıkabilir! Araç almanın zamanı geldi de geçiyor! Sıfır araç fiyatları düşecek mi?

Mart 2022'de sona erecek mevcut mali yıl küresel üretimini 100 bin düşüreceğini açıklayan firma, temmuz ve ağustos aylarında da çip krizi nedeniyle fabrikalarını kısa süreli durdurmuştu.

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Fiyatlar arşa çıkabilir! Araç almanın zamanı geldi de geçiyor! Sıfır araç fiyatları düşecek mi?

Otomotiv sektörünü ciddi şekilde etkileyen çip krizi, birçok markanın üretimini sekteye uğratıyor. Hiroşima merkezli üretici, elektronik ve otomobil üretim piyasalarını etkisi altına alan yarı iletken çip tedarik problemi sebebiyle üretimi durdurma kararı aldı. Buna göre, Japon firma bu ay ülkenin batısındaki 2 fabrikasında 10 gün üretime ara verecek.

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Fiyatlar arşa çıkabilir! Araç almanın zamanı geldi de geçiyor! Sıfır araç fiyatları düşecek mi?

Mazda, bu ayki durdurma sonrası, Mart 2022'de sona erecek mevcut mali yıl küresel üretimini 100 bin düşüreceğini açıkladı.