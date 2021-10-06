Fiyatlar arşa çıkabilir! Araç almanın zamanı geldi de geçiyor! Sıfır araç fiyatları düşecek mi?

Sıfır araç fiyatları düşecek mi? Fabrikalarda alınan üretimi erteleme kararları bu ihtimali her geçen gün biraz daha azaltıyor. Son birkaç yılda çip krizi nedeniyle sıfır araç üretiminde azalma meydana gelmişti. Bu nedenle araç fiyatlarında büyük bir artış yaşanmış, bu durum ikinci el araç piyasasını da etkilemişti. Peki; sıfır araç fiyatları düşecek mi? İşte merak edilen bilgiler!