06 Ekim 2021, Çarşamba
Fiyatlar arşa çıkabilir! Araç almanın zamanı geldi de geçiyor! Sıfır araç fiyatları düşecek mi?
Araba sahibi olmak günümüzde temel ihtiyaçlardan birisi olarak görülüyor. Bütçelerine uygun araç almak isteyen vatandaşlar araç fiyatlarının düşüp düşmeyeceğini sorguluyor. Sıfır araçlarda geçtiğimiz yıllarda yaşanan çip krizi nedeniyle fiyatlarda büyük bir artış yaşanmıştı. Sıfır araç piyasalarında yaşanan tedarik krizi ikinci el araç fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Peki, sıfır araç fiyatları düşecek mi? Fabrikalarda peş peşe üretimi durdurma kararı alınması bu ihtimali azaltıyor. İşte, araç piyasasında yaşanan son gelişmeler!
Giriş Tarihi: 06.10.2021 11:25 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 11:26
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