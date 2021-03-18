Benzin fiyatları son dakika: İl il yeni benzin fiyatları ne kadar oldu? 2021 İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyat farkı...

Son dakika... İl il benzin fiyatları ne kadar oldu? 81 ilde iki ay süreyle uygulanacak akaryakıt fiyatlarının tespitine ilişkin karar alındı. EPDK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu gelişmelerin ardından araç sahipleri tarafından benzin fiyatları konusunda araştırmalar başladı. Peki, il il yeni benzin fiyatları ne kadar oldu? 2021 İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyat farkı ne oldu? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 18.03.2021 12:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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