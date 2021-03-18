Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
18 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Benzin fiyatları son dakika: İl il yeni benzin fiyatları ne kadar oldu? 2021 İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyat farkı... Benzin fiyatları son dakika: İl il yeni benzin fiyatları ne kadar oldu? 2021 İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyat farkı... Son dakika... İl il benzin fiyatları ne kadar oldu? 81 ilde iki ay süreyle uygulanacak akaryakıt fiyatlarının tespitine ilişkin karar alındı. EPDK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu gelişmelerin ardından araç sahipleri tarafından benzin fiyatları konusunda araştırmalar başladı. Peki, il il yeni benzin fiyatları ne kadar oldu? 2021 İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyat farkı ne oldu? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 18.03.2021 12:58
Son dakika... Benzin fiyatları ne kadar oldu? Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 81 ilde iki ay süreyle uygulanacak akaryakıt fiyatlarının tespitine ilişkin karar aldı. Bu gelişmelerin ardından il il fiyat farkı tablosu araştırılmaya başlandı. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından il il fiyat farkı belli oldu. Peki, il il yeni benzin fiyatları ne kadar oldu? 2021 İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyat farkı ne oldu? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
EPDK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre kurum, benzin ve motorinde 81 ilde iki ay süreyle uygulanacak fiyat farkı tablosunu yayımladı.
EPDK tarafından dün yapılan açıklamada, tüketicileri korumak, sektörün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını devam ettirebilmek ve ortaya çıkan "kar oyunlarının" tekrarlanmaması amacıyla tavan fiyat uygulanması kararı alındığı duyurulmuştu.
BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
18 Mart 2021 tarihi itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:
İSTANBUL AKARYAKIT - BENZİN FİYATLARI
Benzin: 7,08 TL/LT
Motorin (Ultra Force Eurodiesel): 6,46 TL/LT
ANKARA AKARYAKIT - BENZİN FİYATLARI
Benzin: 7,13 TL/LT
Motorin (Ultra Force Eurodiesel): 6,51 TL/LT