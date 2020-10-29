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29 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Fiyatı yerinde sayan yok! Araba almak isteyenler kara kara düşünüyor! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Fiyatı yerinde sayan yok! Araba almak isteyenler kara kara düşünüyor! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?
İkinci el araba piyasasında yaşanan sert dalgalanmalar etkisini sürdürüyor. Pandemi döneminde sıfır araç üretiminde yaşanan aksaklıklar nedeniyle fiyatların yükselmesi sürüyor. Toplu taşıma kullanmak isteyenlerin özel araçlara yönelmeside fiyatların yükselmesinde önemli etkenlerden birisi oluyor. Pandemi öncesinde 60 bin TL'ye satılan bir aracın yeni dönemde 128 bin TL'ye kadar yükselmesi araba alacakları hayal kırıklığına uğratıyor. İşte, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?
Giriş Tarihi: 29.10.2020 21:18 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 21:27
2. el araba fiyatları ne zaman açılacak? Koronavirüs salgınının etkisini göstermesinin ardından dünya çapında sıfır araç üretiminde yaşanan aksaklıklar sürüyor. Hal böyle olunca ikinci el araba fiyatlarıda neredeyse sıfır araçlar ile yarışacak düzeye geliyor. Fiyatların yükselmesiyle birlikte hem satıcılar, hem de araba almak isteyenler elleri boş dönüyor. Uzman isimler konuyla ilgili değerlendirmelerini vatandaşlar ile paylaşıyor. Otomobil alım satımı yapılan pazarlarda ise satışlar neredeyse sıfır denecek kadar az. Araba almak isteyenler ise fiyatların ne zaman düşeceğini merak ediyor. İşte, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?
GALERİ DEVAM EDİYOR İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?
Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Vergi Platformu Başkanı Serkan Kumdakcı, ikinci el otomobil fiyatlarındaki artışın son yılların en yüksek seviyesinde olduğunu belirterek, "Öyle ki araçlar, ulaşım amacı ile kullanılmanın yanında artık yatırım aracı olarak görülüyor. Bunun başlıca sebebi, arz-talep dengesinin bozulması olarak gösterilebilir." ifadelerini kullandı.
Kumdakcı, piyasalardaki genel beklentinin fiyatların düşeceği yönünde olduğunu aktararak, şunları kaydetti:
"Beklenti bu yönde ancak maalesef yeni üretimlerde ürün girdi maliyetlerinde oluşacak artışlar, ülkemizde yüksek seyreden döviz kur fiyatlaması ve ÖTV oranlarında bir düşme olasılığının şimdilik olmaması fiyatların bir daha eski seviyelerinde seyretmesine imkan vermeyecektir. Özetle, fiyatların bu denli artmasının tek nedeni ÖTV değil. Bu durumun 2021'in ilk yarısında da devam edeceğini söylemek yanlış olmaz."
ALICILAR VE SATICILAR KARA KARA DÜŞÜNÜYOR!
İkinci el otomobil piyasasında satışlar durma noktasına gelirken, fiyatlar ise yükselmeye devam ediyor. Samsun 2. El Otomotivciler Sitesi'nde her cumartesi günleri kurulan oto pazarında yüzlerce alıcı ve satıcı buluşuyor. İkinci el arabanın sergilendiği oto pazarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, araç alışverişi ise yok denecek kadar az.
Samsun İkinci El Otomobilciler Dernek Başkanı İbrahim Kınık, artan fiyatlar yüzünden 2 aydır telefonlarının çalmadığını söyledi. Satıcılar satış yapamamaktan yak��nırken, alıcılar ise fiyatların aşırı derecede artmasından şikayetçi.