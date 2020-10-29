2. el araba fiyatları ne zaman açılacak? Koronavirüs salgınının etkisini göstermesinin ardından dünya çapında sıfır araç üretiminde yaşanan aksaklıklar sürüyor. Hal böyle olunca ikinci el araba fiyatlarıda neredeyse sıfır araçlar ile yarışacak düzeye geliyor. Fiyatların yükselmesiyle birlikte hem satıcılar, hem de araba almak isteyenler elleri boş dönüyor. Uzman isimler konuyla ilgili değerlendirmelerini vatandaşlar ile paylaşıyor. Otomobil alım satımı yapılan pazarlarda ise satışlar neredeyse sıfır denecek kadar az. Araba almak isteyenler ise fiyatların ne zaman düşeceğini merak ediyor. İşte, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?