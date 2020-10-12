Asgari ücretli çalışanlar dikkat! 2021'de Asgari ücret ve AGİ miktarı ne kadar olacak? Zam görüşmeleri...

Asgari ücret ve AGİ 2021'de ne kadar olacak? Emekli ve memur maaşlarına Ocak ayında yapılacak olan zammın yanı sıra asgari ücretli çalışanlara da zam yapılacak. Emekli ve memurların maaşları enflasyon rakamlarına göre belirlenecek. Asgari ücret miktarı ise komisyon tarafından belirlenecek. Maaş hesabı yaparken AGİ de unutulmamalıdır. Asgari ücret ile birlikte AGİ ücretleri de zamlanıyor. Peki, 2021'de Asgari ücret ve AGİ miktarı ne kadar olacak? Asgari ücret zam görüşmeleri ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...