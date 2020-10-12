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Haberler Galeri Asgari ücretli çalışanlar dikkat! 2021'de Asgari ücret ve AGİ miktarı ne kadar olacak? Zam görüşmeleri...

Asgari ücretli çalışanlar dikkat! 2021'de Asgari ücret ve AGİ miktarı ne kadar olacak? Zam görüşmeleri...

Her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücrete 2021'de ne kadar zam yapılacak? Bu yılın başlında asgari ücrete yüzde 15.03 zam uygulanmıştı. Yapılan bu zamla birlikte net asgari ücret 2.324,70 TL olmuştu. Gözler 2021 Ocak zammına çevrildi. Belirlenen tutar tüm yıl için geçerli olacak. Peki, 2021'de Asgari ücret ve AGİ miktarı ne kadar olacak? Zam görüşmeleri ne zaman başlıyor? Merak ettiklerinizi yazımızda bulabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 12.10.2020 16:46 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020 16:50
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Asgari ücretli çalışanlar dikkat! 2021'de Asgari ücret ve AGİ miktarı ne kadar olacak? Zam görüşmeleri...

Asgari ücret ve AGİ 2021'de ne kadar olacak? Emekli ve memur maaşlarına Ocak ayında yapılacak olan zammın yanı sıra asgari ücretli çalışanlara da zam yapılacak. Emekli ve memurların maaşları enflasyon rakamlarına göre belirlenecek. Asgari ücret miktarı ise komisyon tarafından belirlenecek. Maaş hesabı yaparken AGİ de unutulmamalıdır. Asgari ücret ile birlikte AGİ ücretleri de zamlanıyor. Peki, 2021'de Asgari ücret ve AGİ miktarı ne kadar olacak? Asgari ücret zam görüşmeleri ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücretli çalışanlar dikkat! 2021'de Asgari ücret ve AGİ miktarı ne kadar olacak? Zam görüşmeleri...

ASGARİ ÜCRET 2021'DE NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret, her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. 2021 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Zam miktarı aralık ayında netleşecek.

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Asgari ücretli çalışanlar dikkat! 2021'de Asgari ücret ve AGİ miktarı ne kadar olacak? Zam görüşmeleri...

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN?

İşçilerin heyecanla beklediği asgari ücret zam oranı görüşmeleri aralık ayında gerçekleştirilecek.

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Asgari ücretli çalışanlar dikkat! 2021'de Asgari ücret ve AGİ miktarı ne kadar olacak? Zam görüşmeleri...

ASGARİ ÜCRETE 397 TL EK ZAM GELECEK Mİ?

Asgari ücret ödemelerinde ek zam formülü beklentileri sürüyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre, asgari ücretli vatandaşların her ay ödemiş oldukları 375 TL gelir vergisi ve 22 TL damga vergisinin maaşlara eklenmesi düşünülebilir.

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Asgari ücretli çalışanlar dikkat! 2021'de Asgari ücret ve AGİ miktarı ne kadar olacak? Zam görüşmeleri...

2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR? (BRÜT/NET)

Asgari ücret 2020 zammı, geçen yıla göre net yüzde 15,03 oranında artırıldı. Yapılan bu zamla birlikte 2020 yılında brüt asgari ücret 2.943,00 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin net tutarı ise 2.324,70 TL oldu.