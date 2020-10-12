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Asgari ücretli çalışanlar dikkat! 2021'de Asgari ücret ve AGİ miktarı ne kadar olacak? Zam görüşmeleri...
Her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücrete 2021'de ne kadar zam yapılacak? Bu yılın başlında asgari ücrete yüzde 15.03 zam uygulanmıştı. Yapılan bu zamla birlikte net asgari ücret 2.324,70 TL olmuştu. Gözler 2021 Ocak zammına çevrildi. Belirlenen tutar tüm yıl için geçerli olacak. Peki, 2021'de Asgari ücret ve AGİ miktarı ne kadar olacak? Zam görüşmeleri ne zaman başlıyor? Merak ettiklerinizi yazımızda bulabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 12.10.2020 16:46 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020 16:50
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