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Fiyatı sabit kaldı! Araba almak isteyenlerin yüzünü güldürdü! İşte en ucuz SUV araçlar...

Koronavirüs vaka sayılarının baş gösterdiği Mart ve Nisan ayından itibaren araba fiyatlarında yaşanan artış sürüyor. Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında beklenmeyen büyük artış sonrasında SUV araçların yerinde sayması bir nebzede olsa yüzleri güldürüyor. Fiyatların yerinde saymasının ardından araba alım-satım yapan ilan sitelerinde SUV model araçlarda talebe yetişilmiyor. Toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyenler ve şehir ortamından uzak durmak için fırsat arayanlar için ideal tercih oluyor. İşte, en ucuz SUV araçlar...

Giriş Tarihi: 24.11.2020 16:22 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 16:32
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Fiyatı sabit kaldı! Araba almak isteyenlerin yüzünü güldürdü! İşte en ucuz SUV araçlar...

Pandemi döneminin baş göstermesinin ardından ikinci el ve sıfır araba fiyatlarında yaşanan artış sürüyor. Fiyatların normal seyrettiği dönemde arabasını satanlar ise durumdan bin pişman. Salgın döneminde şehir ortamından uzak durmak ve toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyenler için ilk hedef SUV model araçlar oluyor. İkinci el araba fiyatlarının yükselmesi sonrasında SUV araçların sabit kalması sonrasında talep yoğunluğu artıyor. İşte, en ucuz SUV araçlar...

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Fiyatı sabit kaldı! Araba almak isteyenlerin yüzünü güldürdü! İşte en ucuz SUV araçlar...

Chevrolet Captiva

2013 model

2. el ortalama fiyat aralığı: 90-110 bin lira

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Fiyatı sabit kaldı! Araba almak isteyenlerin yüzünü güldürdü! İşte en ucuz SUV araçlar...

Dacia Duster

2017 model

2. el ortalama fiyat aralığı: 90-110 bin lira

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Fiyatı sabit kaldı! Araba almak isteyenlerin yüzünü güldürdü! İşte en ucuz SUV araçlar...

Hyundai ix 35

2014 model

2. el ortalama fiyat aralığı: 100-130 bin lira

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Fiyatı sabit kaldı! Araba almak isteyenlerin yüzünü güldürdü! İşte en ucuz SUV araçlar...

Nissan Qashqai

2014 model

2. el ortalama fiyat aralığı: 100-120 bin lira