Fiyatı sabit kaldı! Araba almak isteyenlerin yüzünü güldürdü! İşte en ucuz SUV araçlar...

Koronavirüs vaka sayılarının baş gösterdiği Mart ve Nisan ayından itibaren araba fiyatlarında yaşanan artış sürüyor. Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında beklenmeyen büyük artış sonrasında SUV araçların yerinde sayması bir nebzede olsa yüzleri güldürüyor. Fiyatların yerinde saymasının ardından araba alım-satım yapan ilan sitelerinde SUV model araçlarda talebe yetişilmiyor. Toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyenler ve şehir ortamından uzak durmak için fırsat arayanlar için ideal tercih oluyor. İşte, en ucuz SUV araçlar...