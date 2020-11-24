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24 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri 4D'li taşeron işçiler için kritik tarih: 4D'li taşeron işçilere maaş zammı belli oldu mu? Yüzde 15... 4D'li taşeron işçiler için kritik tarih: 4D'li taşeron işçilere maaş zammı belli oldu mu? Yüzde 15...
Son dakika... 2021 Ocak ayının yaklaşmasının ardından AÇSHB tarafından taşeron işçiler için yapılacak zam oranı merak ediliyor. Kasım ayının ortalarına gelinmesinin ardından kadroya geçen 4D'li taşeron işçiler için yüzdelik dilim, ek ödeme ve refah payı konusunda sorgulamalar sürüyor. Zam görüşmelerinde çıkacak yeni oran işçilere duyurulacak. Milyonlarca işçinin gündeminde yer alan konuyla ilgili detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, 4D'li taşeron işçilere maaş zammı belli oldu mu? Yüzde 15...
Giriş Tarihi: 24.11.2020 16:38 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 16:44
Son dakika... 4D'li taşeron işçilere maaş zammı belli oldu mu? Sorusunun detayları sorgulanan konular arasdında yer alıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından taşeron işçiler için yapılacak zam oranı belli olacak. Ocak ayına kısa süre kala taşeron işçiler için belirlenecek yüzdellik zam diliminin açıklanması bekleniyor. Görüşmelerden çıkacak karar ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. AÇSHB tarafından taşeron işçilere zam oranları kısa süre sonrasında belli olacak. İşte, 4D'li taşeron işçilere maaş zammı belli oldu mu? Yüzde 15...
GALERİ DEVAM EDİYOR 4D'Lİ TAŞERON İŞÇİLERE ASGARİ MAAŞ ZAMMI AÇIKLANDI MI?
Taşeron işçilerin önümüzdeki yıllarda tüm mali ve ekonomik haklarının belirleneceği toplu iş sözleşmesinde tarih belli değil. Ancak taşeron işçilerin takip edebilecekleri bir süreç bulunuyor.
Bu süreç kapsamında öncelikle taşeron işçiler için daha önceki açıklanan mali ve sosyal haklar sözleşmesi sona erecek. Bu sözleşme sona ermesi için son tarih 31 Ekim. Bunun ardından taşeron işçilerin iş kolu değişecek. Ardından ise toplu iş sözleşmeleri yapılacak.
Bu çerçevde Ekim ve Kasım ayının ilk döneminde toplu iş sözleşmelerinde detaylar belli olacak.
YÜZDELİK DİLİM, EK ÖDEME ARTIŞI, MAAŞ ZAMMI
Taşeron işçiler için en önemli husus maaş zammı. Çalışma Bakanlığı'nın teklifi, Türk İş'in talebi burada önemli olurken gündemde konuşulan rakamlar yüzde 8-10 bandı ile yüzde 17.5-20 bandı olarak göze çarpıyor. Bunun dışında taşeron işçiler için yüzdelik dilim düzenlemesi de gündemde.
Taşeron işçilerin maaşlarının kadroya alınmadan önceki asgari ücret oranına göre düzenlemeyi içeren yüzdelik dilimin masada olması bekleniyor. Bir diğer talep ise bayram, eğitim, düğün ve diğer alanlarda yapılan ikramiye ile ek ödemelerin yeni ekonomik duruma göre güncellenmesi.