4D'li taşeron işçiler için kritik tarih: 4D'li taşeron işçilere maaş zammı belli oldu mu? Yüzde 15...

Taşeron işçilerin maaşlarının kadroya alınmadan önceki asgari ücret oranına göre düzenlemeyi içeren yüzdelik dilimin masada olması bekleniyor. Bir diğer talep ise bayram, eğitim, düğün ve diğer alanlarda yapılan ikramiye ile ek ödemelerin yeni ekonomik duruma göre güncellenmesi.