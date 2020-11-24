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24 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Ev ve araba alacaklara müjde: Bankaların faiz oranları değişti! 24 Kasım taşıt ve konut kredisi faiz oranları ne kadar? Ev ve araba alacaklara müjde: Bankaların faiz oranları değişti! 24 Kasım taşıt ve konut kredisi faiz oranları ne kadar? Son dakika... Taşıt ve konut kredisi faiz oranları ne kadar? Ev ve araba almak isteyen vatandaşların yakından takip ettiği kredi faiz oranlarında değişikliğe gidildi. Kasım ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde, bankalar banka faizlerini güncelledi. Bankaların faiz oranlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti BBVA kredi faiz oranları ne kadar? İşte 24 Kasım güncel kredi faiz oranları... Giriş Tarihi: 24.11.2020 14:23 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 14:29
Bankaların kredi faiz oranları ne kadar? Otomobil ve konut almak isteyen vatandaşlar, güncel kredi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Merkez Bankası, geçtiğimiz günlerde faiz kararını açıklamıştı. Faiz kararının ardından bankalar faiz oranlarında değişikliğe gitti. Peki, 24 Kasım taşıt ve konut kredisi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut ve taşıt kredisi faiz oranları ne kadar? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
Ziraat Bankası faiz oranları tüketici, taşıt ve konut kredisi için şu şekilde:
Tüketici Kredisi faiz oranları: 1,57
Taşıt Kredisi faiz oranları: 1,55
Konut Kredisi faiz oranları: 1,45
HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
Tüketici Kredisi faiz oranları: 1,47
Taşıt Kredisi faiz oranları: 1,545
Konut Kredisi faiz oranları: 1,15
VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
Tüketici Kredisi faiz oranları: 1,55
Taşıt Kredisi faiz oranları: 1,43
Sarı Panjur Konut Kredisi faiz oranları: 1,25
GARANTİ BBVA KREDİ FAİZ ORANLARI
Tüketici Kredisi faiz oranları: 1,49
Taşıt Kredisi faiz oranları: 1,64
Konut Kredisi faiz oranları: 1,49