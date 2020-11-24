Ev ve araba alacaklara müjde: Bankaların faiz oranları değişti! 24 Kasım taşıt ve konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Son dakika... Taşıt ve konut kredisi faiz oranları ne kadar? Ev ve araba almak isteyen vatandaşların yakından takip ettiği kredi faiz oranlarında değişikliğe gidildi. Kasım ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde, bankalar banka faizlerini güncelledi. Bankaların faiz oranlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti BBVA kredi faiz oranları ne kadar? İşte 24 Kasım güncel kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 24.11.2020 14:23 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 14:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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