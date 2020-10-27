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27 Ekim 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Alıcı ve satıcı kara kara düşünüyor! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Sıfır otomobil üretimi... Alıcı ve satıcı kara kara düşünüyor! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Sıfır otomobil üretimi... 2. el araba fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Koronavirüs pandemisi sonrası ikinci el araç fiyatlarının yükselmesi nedeniyle alıcılar kara kara düşünmeye başladı. 90 bin TL'den satılan bir arabanın fiyatı 2 ay içerisinde 138 bin TL'ye kadar çıktı. Dünya genelinde koronavirüs salgınında 2. dalga paniği sıfır araba üretimini olumsuz etkilerken, bu durum fiyatlarda yükselişi sürdürüyor. Peki, 2. el araba fiyatları düşecek mi? 2. el araç fiyatları ne zaman düşecek? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 27.10.2020 15:07 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020 15:22
2. el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yeni tip koronavirüs salgını sonrası sıfır araç üretiminin durmasıyla birlikte ikinci el araç fiyatları yükselmişti. Sıfır araç bulunurluğunun olmaması ile birlikte ikinci elde fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Fiyatların yükselmesiyle birlikte satışlar neredeyse durma noktasına geldi. Oto pazarlarında vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor ancak araç alışverişi fiyat artışı nedeniyle yok denecek kazar az. Koronavirüste 2. dalga paniği de sıfır araçların üretimini etkiliyor. Bu da fiyatlarda yükselişin sürmesine neden oluyor. Peki, 2. el araba fiyatları düşecek mi? 2. el araç fiyatları ne zaman düşecek? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?
Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Vergi Platformu Başkanı Serkan Kumdakcı, ikinci el otomobil fiyatlarındaki artışın son yılların en yüksek seviyesinde olduğunu belirterek,
"Öyle ki araçlar, ulaşım amacı ile kullanılmanın yanında artık yatırım aracı olarak görülüyor. Bunun başlıca sebebi, arz-talep dengesinin bozulması olarak gösterilebilir." ifadelerini kullandı.
Kumdakcı, piyasalardaki genel beklentinin fiyatların düşeceği yönünde olduğunu aktararak, şunları kaydetti:
"Beklenti bu yönde ancak maalesef yeni üretimlerde ürün girdi maliyetlerinde oluşacak artışlar, ülkemizde yüksek seyreden döviz kur fiyatlaması ve ÖTV oranlarında bir düşme olasılığının şimdilik olmaması fiyatların bir daha eski seviyelerinde seyretmesine imkan vermeyecektir. Özetle, fiyatların bu denli artmasının tek nedeni ÖTV değil. Bu durumun 2021'in ilk yarısında da devam edeceğini söylemek yanlış olmaz." ALICILAR VE SATICILAR KARA KARA DÜŞÜNÜYOR!
İkinci el otomobil piyasasında satışlar durma noktasına gelirken, fiyatlar ise yükselmeye devam ediyor. Samsun 2. El Otomotivciler Sitesi'nde her cumartesi günleri kurulan oto pazarında yüzlerce alıcı ve satıcı buluşuyor. İkinci el arabanın sergilendiği oto pazarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, araç alışverişi ise yok denecek kadar az.
Samsun İkinci El Otomobilciler Dernek Başkanı İbrahim Kınık, artan fiyatlar yüzünden 2 aydır telefonlarının çalmadığını söyledi. Satıcılar satış yapamamaktan yakınırken, alıcılar ise fiyatların aşırı derecede artmasından şikayetçi.