Fiyatı dudak uçuklatıyor! Kanser ve tümör hücrelerine aman vermiyor! Kilosu...

Sağlıklı ürünlerin tüketilmesi her geçen gün önem kazanıyor. Çeşitli hastalıkların baş gösterdiği dönemde, ilaçların yanı sıra c ve d vitamini yönünden kuvvetli ürünlerin tüketilmesi tavsiye ediliyor. Kahramanmaraş'ta kanser ve tümör hücrelerini vücuttan uzaklaştırma özelliği ve birçok hastalığa faydası olduğu için şifa kaynağı olduğu belirtilen urmu dut pekmezinin kilosu 300 liradan satılıyor.