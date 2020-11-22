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22 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri 1000 TL sosyal destek için son dakika! e-Devlet üzerinden pandemi sosyal yardım başvuru sorgulama nasıl, ne zaman yapılır? Kasım ayı... 1000 TL sosyal destek için son dakika! e-Devlet üzerinden pandemi sosyal yardım başvuru sorgulama nasıl, ne zaman yapılır? Kasım ayı...
Koronavirüs salgını sürecinde devlet tarafından ekonomik etkiyi azaltmak amacıyla 1000 TL sosyal yardım ödemeleri sürüyor. Pandemi döneminde ev ekonomilerine katkı sağlamak isteyenler, e-devlet üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştiriyor. E devlet aracılığı ile alınan başvuruların sonucunda şartları karşılayan vatandaşlara ilk iki faz ödemelerinin ardından gözler 3.faz ödemelerine çevrildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeme tarihleri açıklanıyor. İşte, e-Devlet üzerinden pandemi sosyal yardım başvuru sorgulama nasıl, ne zaman yapılır? Kasım ayı...
Giriş Tarihi: 22.11.2020 21:02 Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 21:11
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi olanlara 1000 TL sosyal yardım başvuruları sürüyor. Salgın döneminde vatandaşlarını ekonomik zararını en alt düzeye indirmesi için ödeme başvuruları e-devlet üzerinden yapılıyor. Başvuru şartlarının bulunduğu sosyal destek yardımı için vatandaşlara geri ödemesiz 1000 TL dağıtıyor. Yardıma başvurmak isteyenler konuya ilişkin detayları araştırmaya başladı. İşte, e-Devlet üzerinden pandemi sosyal yardım başvuru sorgulama nasıl, ne zaman yapılır? Kasım ayı...
GALERİ DEVAM EDİYOR 1000 TL SOSYAL YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.
TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;
0- Pazartesi
2-Salı
4-Çarşamba
6-Perşembe
8- Cuma
Hafta içi günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.
Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmasızın herkes başvuru yapabilir.
E-DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURU FORMU PANDEMİ SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.
Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.
Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.
Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.
Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar