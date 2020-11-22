1000 TL sosyal destek için son dakika! e-Devlet üzerinden pandemi sosyal yardım başvuru sorgulama nasıl, ne zaman yapılır? Kasım ayı...

Koronavirüs salgını sürecinde devlet tarafından ekonomik etkiyi azaltmak amacıyla 1000 TL sosyal yardım ödemeleri sürüyor. Pandemi döneminde ev ekonomilerine katkı sağlamak isteyenler, e-devlet üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştiriyor. E devlet aracılığı ile alınan başvuruların sonucunda şartları karşılayan vatandaşlara ilk iki faz ödemelerinin ardından gözler 3.faz ödemelerine çevrildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeme tarihleri açıklanıyor. İşte, e-Devlet üzerinden pandemi sosyal yardım başvuru sorgulama nasıl, ne zaman yapılır? Kasım ayı...