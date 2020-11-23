Bağ-Kur yapılandırması| Bağkur yapılandırma nasıl yapılır? Bağkur yapılandırma başvuru

KİMLER KAPSAMDA?

Düzenlemenin kapsamında eski ve yeni kanuna göre BağKur'lu ve 4/b'li olan bütün kişiler yer alıyor. Mülga 1479 ve mülga 2926 sayılı Kanunlara göre sigortalı olarak tescilleri yapılanlar, tevkifata istinaden geriye dönük mülga 2926 sayılı Kanun kapsamında tescili yapılanlar, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar (Köy ve mahalle muhtarları ile isteğe bağlı sigortalılar hariç),