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Bağ-Kur yapılandırması| Bağkur yapılandırma nasıl yapılır? Bağkur yapılandırma başvuru

Bağ-Kur yapılandırması| Bağkur yapılandırma nasıl yapılır| Bağkur yapılandırma başvuru... Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren Torba Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Bağ-Kur'lular için de birden çok haklar devreye girdi. İşte hayata geçen düzenlemenin önemli ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 23.11.2020 09:44 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 09:56
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Bağ-Kur yapılandırması| Bağkur yapılandırma nasıl yapılır? Bağkur yapılandırma başvuru
Torba Kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunda işverenleri ilgilendiren pek çok düzenleme var. Diğer yandan Bağ-Kur’lular için de yapılandırma ile birlikte dondurma hakkı hayata geçti. Bu çerçevede BağKur’lular özellikle koronavirüs sürecinde primini ödeyemedikleri dönemleri dondurarak borçlarını sildirebilecekler.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bağ-Kur yapılandırması| Bağkur yapılandırma nasıl yapılır? Bağkur yapılandırma başvuru

EMEKLİLİĞE ETKİSİ NE?
Dondurma düzenlemesi BağKur'lulara ileride tekrar ihya edebilmek kaydıyla, 31 Ekim 2020 itibarıyla borçları bulunmaları halinde, borçlu oldukları dönemlere ilişkin Bağ-Kur'luluklarını dondurma hakkı getiriyor.

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Bağ-Kur yapılandırması| Bağkur yapılandırma nasıl yapılır? Bağkur yapılandırma başvuru

Dondurma hakkını kullanan BağKur'luların bu döneme ilişkin borçları silinecek.

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Bağ-Kur yapılandırması| Bağkur yapılandırma nasıl yapılır? Bağkur yapılandırma başvuru
Dolayısıyla bu durumdaki kişiler Bağ-Kur prim borçlarını ödeyemedikleri sürelere ilişkin SGK’ya borçlu olmayacaklar ve borçları silinecek. Borçları silinen Bağ-Kur’luların 1 Kasım Bağ-Kur’lulukları yeniden başlatılacak. Borçları silinen kişilerin bu dönemdeki Bağ-Kur’lulukları dondurulmuş olacak ve emekliliklerine dahil edilmeyecek. İleride bu dönemlerin ihya edilerek emekliliğe dahil edilmesi mümkün.
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Bağ-Kur yapılandırması| Bağkur yapılandırma nasıl yapılır? Bağkur yapılandırma başvuru

KİMLER KAPSAMDA?
Düzenlemenin kapsamında eski ve yeni kanuna göre BağKur'lu ve 4/b'li olan bütün kişiler yer alıyor. Mülga 1479 ve mülga 2926 sayılı Kanunlara göre sigortalı olarak tescilleri yapılanlar, tevkifata istinaden geriye dönük mülga 2926 sayılı Kanun kapsamında tescili yapılanlar, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar (Köy ve mahalle muhtarları ile isteğe bağlı sigortalılar hariç),