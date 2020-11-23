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Bağ-Kur yapılandırması| Bağkur yapılandırma nasıl yapılır? Bağkur yapılandırma başvuru
Bağ-Kur yapılandırması| Bağkur yapılandırma nasıl yapılır| Bağkur yapılandırma başvuru... Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren Torba Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Bağ-Kur'lular için de birden çok haklar devreye girdi. İşte hayata geçen düzenlemenin önemli ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 23.11.2020 09:44Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 09:56