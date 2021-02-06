Birçok kişi bunu bilmiyor! AÇSHB her ay 1.657 TL yardım yapıyor! İşte başvuru şartları ve tüm detaylar...

Geçtiğimiz yıl Türkiye'de görülen koronavirüs salgını sonrası ihtiyaç sahibi haneler için pandemi yardımı yapılmıştı. 1.000 TL verilen bu destek e-Devlet başvuru aracılığıyla devam ediyor. Pandemi yardımının yanı sıra birçok kişinin bilmediği yardım ödemeleri de yapılıyor. Devlet tarafından birçok kalemde yardım ödemeleri gerçekleştiriliyor. Bunlardan biri de evde bakım yardımı. Gerekli şartları taşıyanların hesaplarına her ay 1.657 TL yatırılıyor.

Giriş Tarihi: 06.02.2021 17:00 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 17:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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