Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
06 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Birçok kişi bunu bilmiyor! AÇSHB her ay 1.657 TL yardım yapıyor! İşte başvuru şartları ve tüm detaylar... Birçok kişi bunu bilmiyor! AÇSHB her ay 1.657 TL yardım yapıyor! İşte başvuru şartları ve tüm detaylar...
Geçtiğimiz yıl Türkiye'de görülen koronavirüs salgını sonrası ihtiyaç sahibi haneler için pandemi yardımı yapılmıştı. 1.000 TL verilen bu destek e-Devlet başvuru aracılığıyla devam ediyor. Pandemi yardımının yanı sıra birçok kişinin bilmediği yardım ödemeleri de yapılıyor. Devlet tarafından birçok kalemde yardım ödemeleri gerçekleştiriliyor. Bunlardan biri de evde bakım yardımı. Gerekli şartları taşıyanların hesaplarına her ay 1.657 TL yatırılıyor.
Giriş Tarihi: 06.02.2021 17:00 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 17:00
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından birçok isim altında yardım ödemesi gerçekleştiriliyor. Çoğu kişi bu ödemelerden haberdar bile değil. Siz değerli okurlarımız için bakanlığın sağladığı yardım ödemelerinden bir tanesi olan evde bakım yardımını ele aldık. İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Evde hasta ve yaşlı yakınına bakanlara ödenen maaşlara uygulanan zam oranı, memur ve memur emeklilerinin zamlarına paralel olarak yüzde 7.36 oranında oldu. 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükseldi.
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIYOR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşları, her ay düzenli olarak ayın 15'i ile 30'u arasında yatırılıyor.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.