7200 günle 5 yıl erken emeklilik! 1800 gün prim listesi yenilendi! 45-50 yaşla 4A ile 4B farkı...

Türkiye'de emeklilik sistemine yönelik yapılan yeni düzenleme, vatandaşlar arasında büyük bir ilgi ve umut yarattı. Mevcut sistemde belirlenen 9.000 gün prim ödeme zorunluluğu, yapılan son değişiklikle 7.200 güne indirilmiş durumda. Bu önemli değişiklik, vatandaşların daha az prim ödeyerek daha erken emekli olabilmesinin önünü açıyor. Özellikle Bağ-Kur'lu vatandaşlar bu durumdan olumlu yönde etkilenecek gibi görünüyor. Yeni düzenlemenin getirdiği bu fırsat, emeklilik hayallerini daha erken gerçeğe dönüştürmek isteyenler için adeta bir can suyu niteliğinde.