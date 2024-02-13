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Haberler Galeri 7200 günle 5 yıl erken emeklilik! 1800 gün prim listesi yenilendi! 45-50 yaşla 4A ile 4B farkı...

7200 günle 5 yıl erken emeklilik! 1800 gün prim listesi yenilendi! 45-50 yaşla 4A ile 4B farkı...

Türkiye'de emeklilik sistemine yönelik yapılan yeni düzenleme, vatandaşlar arasında büyük bir ilgi ve umut yarattı. Mevcut sistemde belirlenen 9.000 gün prim ödeme zorunluluğu, yapılan son değişiklikle 7.200 güne indirilmiş durumda. Bu önemli değişiklik, vatandaşların daha az prim ödeyerek daha erken emekli olabilmesinin önünü açıyor. Özellikle Bağ-Kur'lu vatandaşlar bu durumdan olumlu yönde etkilenecek gibi görünüyor. Yeni düzenlemenin getirdiği bu fırsat, emeklilik hayallerini daha erken gerçeğe dönüştürmek isteyenler için adeta bir can suyu niteliğinde.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.02.2024 15:54
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7200 günle 5 yıl erken emeklilik! 1800 gün prim listesi yenilendi! 45-50 yaşla 4A ile 4B farkı...

2023 yılının başından itibaren emeklilik sisteminde önemli değişiklikler yaşanıyor. Bu değişiklikler, Bağ-Kur ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) arasındaki prim farklarını ortadan kaldırarak yaklaşık 1 milyon vatandaşın emeklilik süreçlerini hızlandırmayı amaçlıyor. Artık vatandaşlar, emeklilik planlarını daha belirgin bir şekilde yapabilecekler. Bu çerçevede, yeni yaş, gün ve prim tablolarının nasıl şekilleneceği milyonlarca vatandaşın merak ettiği bir konu haline gelmiştir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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7200 günle 5 yıl erken emeklilik! 1800 gün prim listesi yenilendi! 45-50 yaşla 4A ile 4B farkı...

Yapılan düzenleme ile SSK ve Bağ-Kur arasındaki prim günü yükümlülüğü farkı ortadan kaldırılıyor. Bu dengeleme, erken emeklilik fırsatı sunmanın yanı sıra emeklilik aylıklarında yaklaşık %20'lik bir artışa sebep oluyor.

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7200 günle 5 yıl erken emeklilik! 1800 gün prim listesi yenilendi! 45-50 yaşla 4A ile 4B farkı...

EMEKLİLİK SÜRECİ 5 YIL ÖNE ÇEKİLİYOR

2008 yılında yapılan sosyal güvenlik reformuyla belirlenen 7.200 günlük prim şartı, Bağ-Kur sigortalıları için 9.000 gün olarak uygulanıyordu. Yapılan yeni düzenleme ile her iki grup için de bu şart 7.200 güne indiriliyor. Bu değişiklik emeklilik sürecini daha kısa ve avantajlı hale getirecek.

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7200 günle 5 yıl erken emeklilik! 1800 gün prim listesi yenilendi! 45-50 yaşla 4A ile 4B farkı...

1 MİLYON KİŞİYE ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI

Bu düzenleme Türkiye genelinde 1 milyondan fazla vatandaşı etkileyerek, onlara daha az prim ödeyerek daha erken emekli olma imkanı sunacak.

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7200 günle 5 yıl erken emeklilik! 1800 gün prim listesi yenilendi! 45-50 yaşla 4A ile 4B farkı...

YENİ TORBA YASADAKİ MADDELER

Ev hanımlarına yönelik emeklilik düzenlemesi, torba yasanın en önemli maddelerinden biri olarak öne çıkıyor. Uzun süredir gündemde olan ev hanımlarının emeklilik hakları, bu yasa ile somut bir zemine oturtuluyor. Yapılan yeni düzenleme, ev hanımlarının belirli şartlar altında emeklilik haklarından faydalanabilmelerini sağlayacak.