3 şart aranıyor! Yalnızca 10 yıl primle emekli olmak mümkün! Kadınlar ve erkekler için...

Bilindiği üzere Türkiye'de emeklilik için 3 şart aranıyor. Buna göre belli bir yaşı doldurmak, belli bir gün sayısınca prim ödemek ve sigortalı olduktan sonra kadınlar için 20, erkekler için 25 yılın geçmesini beklemek. Bu şartları tamamlayamayanlar için ise kısmi emeklilik sistemi devreye giriyor. Konuyla ilgili ele alınan yazıyı haberimizde derledik. İşte, emeklilik için aranan 3 şart...