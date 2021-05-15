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3 şart aranıyor! Yalnızca 10 yıl primle emekli olmak mümkün! Kadınlar ve erkekler için...

Bilindiği üzere Türkiye'de emeklilik için 3 şart aranıyor. Buna göre belli bir yaşı doldurmak, belli bir gün sayısınca prim ödemek ve sigortalı olduktan sonra kadınlar için 20, erkekler için 25 yılın geçmesini beklemek. Bu şartları tamamlayamayanlar için ise kısmi emeklilik sistemi devreye giriyor. Konuyla ilgili ele alınan yazıyı haberimizde derledik. İşte, emeklilik için aranan 3 şart...

Giriş Tarihi: 15.05.2021 20:07 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 20:07
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3 şart aranıyor! Yalnızca 10 yıl primle emekli olmak mümkün! Kadınlar ve erkekler için...

3 şart aranıyor. Yalnızca 10 yıl primle emekli olmak mümkün. Türkiye'de kanun çerçevesinde belli bir yaşı dolduran, belli bir gün sayısınca prim ödeyen ve sigorta olduktan sonra kadınlar için 20, erkekler için 25 yılın geçmesini bekleyenlere emeklilik hakkı doğuyor. Kısmi emeklilik için aranan şartları haberimizde derledik. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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3 şart aranıyor! Yalnızca 10 yıl primle emekli olmak mümkün! Kadınlar ve erkekler için...

TARİHE DİKKAT EDİN!

9 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı (SSK) olan çalışanlar, 10 yıllık (3600 gün) primle emekli olabiliyor. Bu sisteme göre en erken emeklilik yaşı kadınlarda 50, erkeklerde 55.

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3 şart aranıyor! Yalnızca 10 yıl primle emekli olmak mümkün! Kadınlar ve erkekler için...

Bu yaş, ilk sigortalılık tarihi kadınlarda 08.09.1981'den, erkeklerde ise 08.09.1976'dan önce olanlarda geçerli oldu.

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3 şart aranıyor! Yalnızca 10 yıl primle emekli olmak mümkün! Kadınlar ve erkekler için...

Bu tarihlerden sonra 9 Eylül 1999'a kadar işe girenler için ise yaş ve kademe devreye girdi.

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3 şart aranıyor! Yalnızca 10 yıl primle emekli olmak mümkün! Kadınlar ve erkekler için...

İlk defa işe girilen tarih ve 3600 prim günün tamamlandığı tarihe göre kadınlarda yaş 58'e, erkeklerde ise 60'a kadar yükselebiliyor.