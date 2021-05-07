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İşçiye çift ödeme müjdesi! Çalışan herkesin hesabına yatacak! En az 329 lira ödeme...
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren gelişmeler yakından takip ediliyor. Hesaplara en az 327 lira yatacak. Bu ödemeyle birlikte çalışanlar çift ödemeyi cebine koymuş olacak. İşveren ücretleri tam ödeyecek, ilaveten 3.5 gün çalışan işçiye de ekstra ödeme yapılacak. Ramazan Bayramı'nda bazı işçiler çalışmaya devam edecek. Bunun için ise sözleşmede hüküm bulunması gerekiyor. Eğer sözleşmede buna benzer bir ibare yoksa çalışandan özel izin alınması gerekiyor. Asgari ücretle çalışan işçi bayramda 3,5 gün çalıştığı takdirde 329 lira ödemeyi cebine koyacak.
Giriş Tarihi: 07.05.2021 20:09
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