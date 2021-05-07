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İşçiye çift ödeme müjdesi! Çalışan herkesin hesabına yatacak! En az 329 lira ödeme...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren gelişmeler yakından takip ediliyor. Hesaplara en az 327 lira yatacak. Bu ödemeyle birlikte çalışanlar çift ödemeyi cebine koymuş olacak. İşveren ücretleri tam ödeyecek, ilaveten 3.5 gün çalışan işçiye de ekstra ödeme yapılacak. Ramazan Bayramı'nda bazı işçiler çalışmaya devam edecek. Bunun için ise sözleşmede hüküm bulunması gerekiyor. Eğer sözleşmede buna benzer bir ibare yoksa çalışandan özel izin alınması gerekiyor. Asgari ücretle çalışan işçi bayramda 3,5 gün çalıştığı takdirde 329 lira ödemeyi cebine koyacak.

Giriş Tarihi: 07.05.2021 20:09
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İşçiye çift ödeme müjdesi! Çalışan herkesin hesabına yatacak! En az 329 lira ödeme...

İşçiye çift ödeme müjdesi... Çalışan herkesin hesabına yatacak. En az 329 lira ödeme imkanı. Milyonlarca çalışan bayramda çalışması takdirde çift ödeme alacak. Ramazan Bayramı haftaya perşembe günü, bayram tatili ise bir gün önce 13.00'te başlıyor. Cumhurbaşkanı kararı uyarınca kamu personeli 10 Mayıs Pazartesi gününden itibaren çarşamba öğleye kadar idari izinli sayılacak.

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İşçiye çift ödeme müjdesi! Çalışan herkesin hesabına yatacak! En az 329 lira ödeme...

YAZILI İZİN ALINMASI ZORUNLU

Özel sektörde ise güvenlik, sağlık, paket servisi yapan lokanta, konaklama başta olmak üzere birçok sektörde çalışmaya devam edilecek. İş Kanunu'na göre, işçinin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılabilmesi için toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmesinde hüküm bulunması gerekiyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre sözleşmede bu konuda hüküm bulunmaması halinde ulusal bayram ve tatil günlerinde çalıştırılacak işçiden yazılı izin alınması zorunludur. İş sözleşmesinde hüküm bulunmayan işçi, yazılı olarak da rıza vermemişse bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılamaz.

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İşçiye çift ödeme müjdesi! Çalışan herkesin hesabına yatacak! En az 329 lira ödeme...

MAAŞA İLAVE 329.70 LİRA DAHA ÖDENECEK

İşveren, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmayan işçilerin ücretini tam ödüyor. Bu günlerde çalışan işçilere ise her gün için ayrıca bir günlük ücret ödenmesi gerekiyor. Asgari ücretli bir işçiye 2021 yılı için günlük brüt 119,25 TL, net olarak da 94.20 TL ücret ödenmesi gerekiyor. 3.5 günlük bayram tatilinin tamamında çalışmak zorunda kalan asgari ücretli işçiye, normal ücretine ilave olarak 329.70 TL ücret ödenir.

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İşçiye çift ödeme müjdesi! Çalışan herkesin hesabına yatacak! En az 329 lira ödeme...

BAYRAMDA ÇALIŞAN İŞÇİYE ÜCRET YERİNE İZİN VERİLEMEZ

İşveren, bayramda çalıştırdığı işçiye "Sana bayramda çalıştığın günler için ücret ödemek yerine hafta içinde izin yaptırayım" diyemez. İşveren bunu ancak fazla mesai yapan işçiye önerebilir. Bayram günlerindeki çalışmalar ise fazla mesai olarak kabul edilemez.

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İşçiye çift ödeme müjdesi! Çalışan herkesin hesabına yatacak! En az 329 lira ödeme...

TELAFİ ÇALIŞMASI YAPTIRILABİLİR

İş Kanunu'nun 64. maddesi uyarınca, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi durumunda işveren dört ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir. Örneğin, tam kapanmayı da gerekçe göstererek gelecek haftaki Ramazan Bayramı öncesinde pazartesi-çarşamba arasında 2.5 gün tatil kararı alan işveren, çalışılmayan saatler için 13 Eylül 2021 tarihine kadar telafi çalışması yaptırabilir. Telafi çalışmaları, günde üç saatten fazla olamayacağı gibi hafta tatilinde veya başka bayramlarda telafi çalışması yaptırılamaz.