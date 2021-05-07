İşçiye çift ödeme müjdesi! Çalışan herkesin hesabına yatacak! En az 329 lira ödeme...

YAZILI İZİN ALINMASI ZORUNLU



Özel sektörde ise güvenlik, sağlık, paket servisi yapan lokanta, konaklama başta olmak üzere birçok sektörde çalışmaya devam edilecek. İş Kanunu'na göre, işçinin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılabilmesi için toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmesinde hüküm bulunması gerekiyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre sözleşmede bu konuda hüküm bulunmaması halinde ulusal bayram ve tatil günlerinde çalıştırılacak işçiden yazılı izin alınması zorunludur. İş sözleşmesinde hüküm bulunmayan işçi, yazılı olarak da rıza vermemişse bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılamaz.