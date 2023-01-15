Fırsatçılar yine iş başında! Her gün 50 bin TL artıran var
Orta Gelirliye Konut Kampanyası detayları netlik kazandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortak çalışması sonucu ortaya çıkan Orta Gelirliye Konut Kampanyası ile milyonlarca vatandaş ev sahibi olmayı beklerken, fırsatçılar yine rahat durmadı. Bir gün içinde ev fiyatlarını 1 milyon liraya kadar arttırdılar.
Giriş Tarihi: 15.01.2023
10:32 Güncelleme Tarihi: 15.01.2023
10:39
Devlet konut sektörünün hareketlenmesi ve binlerce kişinin ev alması için çalışmalarını sürdürürken, fırsatçılar yine rahat durmuyor. Orta gelirliler için yapılan kampanyanın ardından 2. el konutlarda da uygun faiz oranlarının konuşulması fırsatçıların yine iştahını kabarttı.
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KONUT FİYAT DEĞİŞİMLERİNİN HIZI
Piyasayı manipüle eden kişiler konut fiyatlarını her geçen gün biraz daha artırdı. SABAH, 1 yıl hatta 1 hafta içinde fiyatı fahiş oranda değişen internetteki gayrimenkul ilanlarından bazılarını deşifre ediyor.
YÜZDE 82'LERE VARAN ARTIŞLAR GÖRÜLDÜ
Mayıs 2022'de 1 milyon 400 bin TL'ye satışa sunulan bir gayrimenkulun güncel fiyatı yüzde 82 artışla 2 milyon 550 bin TL oldu. Bir başka adresin fiyatının ise her gün 50 bin TL arttırıldığı görüldü. 3 Ocak 2023'te 1 milyon 750 bin TL'den satışa sunulan yere ertesi gün 50 bin, bir sonraki gün de 50 bin artış yapılarak 1 milyon 850 bin TL yapıldı. Yine 3 Ocak'ta 1 milyon 650 bin lira olan yer ertesi gün 1 milyon 800 bin TL yapıldı.
"FIRSATÇILAR NEDENİYLE SEKTÖR ZARAR GÖRÜYOR"
Gayrimenkul Danışmanı Nilüfer Kas, "Gayrimenkul sektörü zaten son 5 aydır durağanlaştı. Fırsatçılar nedeniyle sektör zarar görüyor" dedi ve detayları SABAH'a anlattı. Nilüfer Kas, "Mülkiyet hakkı konusunda her mülk sahibi istediği fiyata mülkünü satabilir. Ama işin insani, vicdani ve ahlaki ve ekonomik boyutu var." ifadesini kullandı ve sözlerine şöyle devam etti:
"Her konut kredi faizlerinin düşürülmesinde konut fiyatlarının artırılmasının hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Bunun tam karşılığı fırsatçılıktır. Maalesef bu fırsatçılar nedeniyle, piyasayı bu yolla piyasayı manipüle edenler yüzünden mülkünü gerçek pazar fiyatlarından satmak isteyen satıcılara karşı güvensizlik oluşuyor. Bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. Gayrimenkul sektörü zaten son 5 aydır durağanlaştı. Fırsatçılar nedeniyle sektör zarar görüyor."