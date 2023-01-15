Fırsatçılar yine iş başında! Her gün 50 bin TL artıran var

YÜZDE 82'LERE VARAN ARTIŞLAR GÖRÜLDÜ

Mayıs 2022'de 1 milyon 400 bin TL'ye satışa sunulan bir gayrimenkulun güncel fiyatı yüzde 82 artışla 2 milyon 550 bin TL oldu. Bir başka adresin fiyatının ise her gün 50 bin TL arttırıldığı görüldü. 3 Ocak 2023'te 1 milyon 750 bin TL'den satışa sunulan yere ertesi gün 50 bin, bir sonraki gün de 50 bin artış yapılarak 1 milyon 850 bin TL yapıldı. Yine 3 Ocak'ta 1 milyon 650 bin lira olan yer ertesi gün 1 milyon 800 bin TL yapıldı.