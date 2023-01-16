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Maaş farkları ne zaman yatar? 2023 Memur Maaşları Neden EKSİK YATTI? Ocak ayı 14-15 Günlük maaş farkı ne kadar, kaç TL?
Memurlar 15 Ocak itibarıyla 2023 yılının ilk maaşını aldı. Yüzde 30 olarak belirlenen artışı maaşlarında göremeyenler arama motorlarında "Memur maaşları eksik mi yattı?", "14 günlük maaş farkı ne kadar?" sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. Peki Ocak ayı memur maaş farkı ne zaman yatacak? Maaşlar neden eksik yattı?