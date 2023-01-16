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Haberler Galeri Maaş farkları ne zaman yatar? 2023 Memur Maaşları Neden EKSİK YATTI? Ocak ayı 14-15 Günlük maaş farkı ne kadar, kaç TL?

Maaş farkları ne zaman yatar? 2023 Memur Maaşları Neden EKSİK YATTI? Ocak ayı 14-15 Günlük maaş farkı ne kadar, kaç TL?

Memurlar 15 Ocak itibarıyla 2023 yılının ilk maaşını aldı. Yüzde 30 olarak belirlenen artışı maaşlarında göremeyenler arama motorlarında "Memur maaşları eksik mi yattı?", "14 günlük maaş farkı ne kadar?" sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. Peki Ocak ayı memur maaş farkı ne zaman yatacak? Maaşlar neden eksik yattı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.01.2023 08:51 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 08:51
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Maaş farkları ne zaman yatar? 2023 Memur Maaşları Neden EKSİK YATTI? Ocak ayı 14-15 Günlük maaş farkı ne kadar, kaç TL?

Memur maaşları neden eksik yattı sorusunun cevabı merak edilmeye başlandı. Ocak 2023 itibarıyla zamlı maaşlarının hesaplara yatmasını bekleyen memurlar eksik tutar görünce arama motorlarında "Memur maaşları eksik mi yattı?", "14 günlük maaş farkı ne kadar?" gibi, soruların cevaplarını araştırmaya başladı. Peki eksik yatan maaş farkı hesaplara ne zaman geçecek?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Maaş farkları ne zaman yatar? 2023 Memur Maaşları Neden EKSİK YATTI? Ocak ayı 14-15 Günlük maaş farkı ne kadar, kaç TL?

MAAŞ FARKLARI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Memur ve emekli maaş farkları henüz yatmaya başlamadı. Ancak ödeme takvimi belli oldu.

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Maaş farkları ne zaman yatar? 2023 Memur Maaşları Neden EKSİK YATTI? Ocak ayı 14-15 Günlük maaş farkı ne kadar, kaç TL?

Öte yandan basın mensuplarının da sorularını yanıtlayan AK Parti'li Elitaş, memur ve emeklilerin yüzde 30 zamlı maaşlarının ne zaman yatacağıyla ilgili "Geçen hafta geçirebilseydik pazar günü yansımış olacaktı.

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Maaş farkları ne zaman yatar? 2023 Memur Maaşları Neden EKSİK YATTI? Ocak ayı 14-15 Günlük maaş farkı ne kadar, kaç TL?

Cuma günü yasalaşsaydı pazar günü herkesin hesaplarına geçme imkanı olacaktı. 15'inde yetişme imkanı sanıyorum yok gibi çünkü sisteme girmeleri bayağı bir zaman alabilir. Pazar günü olmaz da çarşamba-perşembe günü veya gelecek hafta cuma günü bu gerçekleşmiş olur" dedi.

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Maaş farkları ne zaman yatar? 2023 Memur Maaşları Neden EKSİK YATTI? Ocak ayı 14-15 Günlük maaş farkı ne kadar, kaç TL?

Memurlar ilk olarak yüzde 16.48 zam aldı. Ancak 13.52'lik zam ise kanunla tanımlanacak. Kalan yüzde 13.52'lik zam ise ilerleyen günlerde hesaplara yatırılacak.