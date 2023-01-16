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Haberler Galeri 3600 ek göstergeye 2.115, 2.240, 2.463, 2.587 TL ilave! MEMURA 2.587 TL EK ARTIŞ! 2023 SSK, BAĞ-KUR, TARIM emeklileri hangi günler maaş alacak?

3600 ek göstergeye 2.115, 2.240, 2.463, 2.587 TL ilave! MEMURA 2.587 TL EK ARTIŞ! 2023 SSK, BAĞ-KUR, TARIM emeklileri hangi günler maaş alacak?

Emekli ve memur yeni zam oranları ocak ayıyla birlikte belirlendi. Yüzde 30 zam olarak belirlenen artış oranının ardından maaşların hesaplara ne zaman geçeceği merak konusu oldu. Ocak ayı itibarıyla zamlı maaşlar memur ve emeklilerin hesaplarında olacak. Peki SSK, Bağ-kur ve Tarım emeklilerin zamlı maaşları ne zaman yatacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.01.2023 08:50 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 08:50
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3600 ek göstergeye 2.115, 2.240, 2.463, 2.587 TL ilave! MEMURA 2.587 TL EK ARTIŞ! 2023 SSK, BAĞ-KUR, TARIM emeklileri hangi günler maaş alacak?

SSK, Bağ-kur ve tarım emeklilerinin zamlı maaşları ne zaman yatacak sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. Tahsis numaralarının son rakamlarına göre zamlı maaşlar hesaplara geçmeye başlayacak. Memur emeklileri açısından bir başka artış da 3600 ek gösterge farkından gelecek. Buna göre ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkanlara 2.115, 2.240, 2.463, 2.587 TL ilave artış gerçekleşecek. İşte detayları...

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3600 ek göstergeye 2.115, 2.240, 2.463, 2.587 TL ilave! MEMURA 2.587 TL EK ARTIŞ! 2023 SSK, BAĞ-KUR, TARIM emeklileri hangi günler maaş alacak?

Memur ve emeklinin yeni zam oranları Meclis'ten geçti. Bu durumda zamlı maaşlar bu ay hesaplara yatacak. Asgari ücret artışı da bu ay sonunda maaşlara yansıyacak. Peki kim ne zaman maaş alacak. İşte Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in konuya ilişkin yazısı...

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3600 ek göstergeye 2.115, 2.240, 2.463, 2.587 TL ilave! MEMURA 2.587 TL EK ARTIŞ! 2023 SSK, BAĞ-KUR, TARIM emeklileri hangi günler maaş alacak?

Yaklaşık 14 milyon emekli ve 5 milyona yakın kamu görevlisi bu ay yeni zamlı maaşlarını alacak. Enflasyon artışlarının üzerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı sosyal refah payı artışlarıyla ilgili yasal düzenleme Meclis'ten geçti. Buna göre hem emekliler hem de memurlar yüzde 30 artış alacak. Bu artışın yansıyacağı yeni maaşlar ise bu ay hesaplarda olacak.

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3600 ek göstergeye 2.115, 2.240, 2.463, 2.587 TL ilave! MEMURA 2.587 TL EK ARTIŞ! 2023 SSK, BAĞ-KUR, TARIM emeklileri hangi günler maaş alacak?

Ocak ayında açıklanan Aralık enflasyonundan sonra 6 aylık enflasyon yüzde 15.4 olarak hesaplandı. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışı olurken memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 8 toplu sözleşme artışına ilaveten enflasyon farkını da oluşturdu.

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3600 ek göstergeye 2.115, 2.240, 2.463, 2.587 TL ilave! MEMURA 2.587 TL EK ARTIŞ! 2023 SSK, BAĞ-KUR, TARIM emeklileri hangi günler maaş alacak?

Buna göre memurlar ve memur emeklilerinin enflasyon artışı yüzde 16.48 oldu. Enflasyon rakamlarının belirlenmesinden sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan iki ayrı açıklama yaparak emeklilere ve memurlara sosyal refah payı vereceklerini duyurdu.