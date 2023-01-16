HaberlerGaleri3600 ek göstergeye 2.115, 2.240, 2.463, 2.587 TL ilave! MEMURA 2.587 TL EK ARTIŞ! 2023 SSK, BAĞ-KUR, TARIM emeklileri hangi günler maaş alacak?
3600 ek göstergeye 2.115, 2.240, 2.463, 2.587 TL ilave! MEMURA 2.587 TL EK ARTIŞ! 2023 SSK, BAĞ-KUR, TARIM emeklileri hangi günler maaş alacak?
Emekli ve memur yeni zam oranları ocak ayıyla birlikte belirlendi. Yüzde 30 zam olarak belirlenen artış oranının ardından maaşların hesaplara ne zaman geçeceği merak konusu oldu. Ocak ayı itibarıyla zamlı maaşlar memur ve emeklilerin hesaplarında olacak. Peki SSK, Bağ-kur ve Tarım emeklilerin zamlı maaşları ne zaman yatacak?