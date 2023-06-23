Fırsatçılar ceza tanımıyor! Bir günde girilen ilan sayısı şoke etti

PLAKA YOK POŞETLERİ DAHİ DURUYOR

Fırsatçılar Ticaret Bakanlığı'nın açıklama yaptığı gün dahi onlineda 'sıfır' araç satışına devam ediyor. Öyle ki platformda bazı araçlar plakasız ve koltuk poşetleri ile yayımlanıyor. Örneğin bayide kampanyalı fiyatı ise 725 bin 900 TL olan Fiat Egea 1.3 Multijet araç platformda 775 bin TL'den 21 Haziran'da satışa sunulmuş. Aracın ne plakası var ne de poşetleri sökülmüş...