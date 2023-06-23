23 Haziran 2023, Cuma
Fırsatçılar ceza tanımıyor! Bir günde girilen ilan sayısı şoke etti
Ticaret Bakanlığı, geçen gün araç alım satımında uygulanan "6 ay, 6 bin kilometre" sınırının 1 Ocak 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu. Bakanlığı'nın kestiği fahiş cezalar ve sıkı denetimlere rağmen gözünü kar hırsı bürümüş fırsatçılar dur durak bilmiyor. Satış platformlarına bir günde 100 yeni ilan giren otomobil fırsatçıları, liste fiyatının üzerinde 'sıfır' araç satıyor.
Giriş Tarihi: 23.06.2023 11:06
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