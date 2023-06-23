"Belediye şirket işçilerine kadro verilecek mi, olacak mı? Belediye şirket işçilerine kadro var mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Konuyla ilgili hükümet tarafından hummalı çalışmalar sürerken vatandaşlar taşeron işçilerin ne zaman kadroya geçeceğini merak ediyor. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında yaptığı açıklamada çalışmanın neredeyse tamamlandığını ifade etmişti. Peki, Belediye şirket işçilerine kadro verilecek mi, olacak mı? Belediye şirket işçilerine kadro var mı?