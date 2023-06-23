23 Haziran 2023, Cuma
Belediye şirket işçilerine kadro verilecek mi, olacak mı? Belediye şirket işçilerine kadro var mı?
"Belediye şirket işçilerine kadro verilecek mi, olacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Taşerona kadro beklentisi uzun bir süredir gündemde yerini koruyor ve bu konuda yapılan araştırmalar hız kazanmış durumda. Geçtiğimiz aylarda, yaklaşık 90 ila 100 bin civarında taşeron işçinin kadroya alınmasıyla ilgili açıklamalar yapılmıştı. Peki, Belediye şirket işçilerine kadro verilecek mi, olacak mı? Belediye şirket işçilerine kadro var mı?
Giriş Tarihi: 23.06.2023 09:52
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