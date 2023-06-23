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Haberler Galeri Belediye şirket işçilerine kadro verilecek mi, olacak mı? Belediye şirket işçilerine kadro var mı?

Belediye şirket işçilerine kadro verilecek mi, olacak mı? Belediye şirket işçilerine kadro var mı?

"Belediye şirket işçilerine kadro verilecek mi, olacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Taşerona kadro beklentisi uzun bir süredir gündemde yerini koruyor ve bu konuda yapılan araştırmalar hız kazanmış durumda. Geçtiğimiz aylarda, yaklaşık 90 ila 100 bin civarında taşeron işçinin kadroya alınmasıyla ilgili açıklamalar yapılmıştı. Peki, Belediye şirket işçilerine kadro verilecek mi, olacak mı? Belediye şirket işçilerine kadro var mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.06.2023 09:52
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Belediye şirket işçilerine kadro verilecek mi, olacak mı? Belediye şirket işçilerine kadro var mı?

"Belediye şirket işçilerine kadro verilecek mi, olacak mı? Belediye şirket işçilerine kadro var mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Konuyla ilgili hükümet tarafından hummalı çalışmalar sürerken vatandaşlar taşeron işçilerin ne zaman kadroya geçeceğini merak ediyor. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında yaptığı açıklamada çalışmanın neredeyse tamamlandığını ifade etmişti. Peki, Belediye şirket işçilerine kadro verilecek mi, olacak mı? Belediye şirket işçilerine kadro var mı?

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Belediye şirket işçilerine kadro verilecek mi, olacak mı? Belediye şirket işçilerine kadro var mı?

İŞÇİ REFORMU

Yeni dönemde kamu işçilerine yönelik de reform niteliğinde yeni adımlar atacak. Kamuda kadro, iş ve kıdem konusunda sorunların yaşandığı taşeron işçiliği dönemi sona erecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 900 bin taşeronun ardından, yaklaşık 100 bin taşeron işçisi daha kadroya alınacak. Devletin esas işleri kamu işçileri eliyle yapılacak.

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Belediye şirket işçilerine kadro verilecek mi, olacak mı? Belediye şirket işçilerine kadro var mı?

TAŞERON İŞÇİ ÇALIŞMASI MECLİS'TE BEKLENİYOR!

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında yaptığı açıklamada çalışmanın neredeyse tamamlandığını aktarmıştı:

"Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu."

Taşeron işçiler seçim sonrası Meclis'te beklenen ilk konular arasında yer alıyor.

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Belediye şirket işçilerine kadro verilecek mi, olacak mı? Belediye şirket işçilerine kadro var mı?

GEÇİCİ İŞÇİ KADRO ALDI!

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Belediye şirket işçilerine kadro verilecek mi, olacak mı? Belediye şirket işçilerine kadro var mı?

İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la, muharip gazilerin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek.