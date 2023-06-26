26 Haziran 2023, Pazartesi
%35 - 40 - 45 SSK - Bağkur - Emekli Sandığı zammı yolda! Emekli maaşına zam oranı ayyuka çıktı! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alana oransal artış...
Emekli maaş zammı için son dakika hesaplamalar yakından takip ediliyor. TÜİK enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından milyonlarca emeklinin maaşlarına yapılacak zam oranı belli olacak. Asgari ücretin 11.402 TL, memur en düşük maaşının 22.000 TL olmasının ardından emekli maaş hesaplamaları hız kazandı. Peki, emekli Temmuz ayı maaş zammı ne kadar olacak? En düşük SSK - Bağ-Kur maaşı ne kadar olacak? İşte güncel hesaplamalar!
Giriş Tarihi: 26.06.2023 08:58 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 08:58
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