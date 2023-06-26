%35 - 40 - 45 SSK - Bağkur - Emekli Sandığı zammı yolda! Emekli maaşına zam oranı ayyuka çıktı! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alana oransal artış...

Emekli maaş zammı için yeni oran geldi. Merkez Bankası tarafından beklenti anket sonuçlarının yayınlanmasının üzerine hesaplamalar baştan aşağı değişti. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri ile emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları belirleniyor. Haziran ayı rakamlarının açıklanmasının ardından net yüzde ortaya çıkmış olacak. Diğer yandan asgari ücrete uygulanan yüzde 34 zam oranının ardından gözler Temmuz ayına çevrildi. Hal böyle olunca,"Emekli maaş zammı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte, emekli Temmuz maaş zammı için hesaplamalar!