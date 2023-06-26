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Haberler Galeri %35 - 40 - 45 SSK - Bağkur - Emekli Sandığı zammı yolda! Emekli maaşına zam oranı ayyuka çıktı! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alana oransal artış...

%35 - 40 - 45 SSK - Bağkur - Emekli Sandığı zammı yolda! Emekli maaşına zam oranı ayyuka çıktı! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alana oransal artış...

Emekli maaş zammı için son dakika hesaplamalar yakından takip ediliyor. TÜİK enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından milyonlarca emeklinin maaşlarına yapılacak zam oranı belli olacak. Asgari ücretin 11.402 TL, memur en düşük maaşının 22.000 TL olmasının ardından emekli maaş hesaplamaları hız kazandı. Peki, emekli Temmuz ayı maaş zammı ne kadar olacak? En düşük SSK - Bağ-Kur maaşı ne kadar olacak? İşte güncel hesaplamalar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.06.2023 08:58 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 08:58
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%35 - 40 - 45 SSK - Bağkur - Emekli Sandığı zammı yolda! Emekli maaşına zam oranı ayyuka çıktı! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alana oransal artış...

Emekli maaş zammı için yeni oran geldi. Merkez Bankası tarafından beklenti anket sonuçlarının yayınlanmasının üzerine hesaplamalar baştan aşağı değişti. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri ile emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları belirleniyor. Haziran ayı rakamlarının açıklanmasının ardından net yüzde ortaya çıkmış olacak. Diğer yandan asgari ücrete uygulanan yüzde 34 zam oranının ardından gözler Temmuz ayına çevrildi. Hal böyle olunca,"Emekli maaş zammı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte, emekli Temmuz maaş zammı için hesaplamalar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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%35 - 40 - 45 SSK - Bağkur - Emekli Sandığı zammı yolda! Emekli maaşına zam oranı ayyuka çıktı! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alana oransal artış...

Kurban Bayramı sonrasında TÜİK'in Haziran ayı enflasyonunu duyurması ile refah payı hariç SGK, Bağ-Kur emekli zammı ve memur zammı belli olacak.

TÜİK, Haziran ayı enflasyon rakamlarını 5 Temmuz saat 10.00'da açıklayacak.

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%35 - 40 - 45 SSK - Bağkur - Emekli Sandığı zammı yolda! Emekli maaşına zam oranı ayyuka çıktı! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alana oransal artış...

EMEKLİYE KADEMELİ ZAM DÜZENLEMESİ MECLİS'E GELİYOR

Yine bayramın hemen ardından ise Meclis emekliye zam ve memur maaş zammı için düzenlemeleri görüşecek.

En düşük maaşlar için yapılacak düzenlemeler TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçecek ve Genel Kurul'da oylanarak yasalaşma süreci olacak. Ardından ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

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%35 - 40 - 45 SSK - Bağkur - Emekli Sandığı zammı yolda! Emekli maaşına zam oranı ayyuka çıktı! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alana oransal artış...

Emekliye zam düzenlemesi geliyor. 6 aylık enflasyon oranına ilaveten refah payı ile yeni maaşlar belirlenecek. Burada daha düşük maaşlara daha yüksek zam oranı verilecek.

Yüksek maaş alanın kaybı olmayacak.

Sadece orana göre maaş belirlemek alt grupta maaş alanlarla üst grupta maaş alanlar arasında giderek açılan bir makasa işaret ediyordu.

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%35 - 40 - 45 SSK - Bağkur - Emekli Sandığı zammı yolda! Emekli maaşına zam oranı ayyuka çıktı! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alana oransal artış...

Milli gelirin daha homojen olarak tabana yayılması için sosyal devlet anlayışı çerçevesinde bu düzenleme gerçekleştirilecek.

7 bin 500-10 bin,

10 bin-15 bin,

15 bin-20 bin ve

20 bin üzerine kademeli olaram emekli zammı belirlenecek.