ANA SAYFA
Bankalar tek tek açıkladı! 6 ay geri ödemesiz kredi imkanı sunulacak! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank için Nefes kredisi başvuru...
Nefes kredisi paketi uygulaması bugün başladı. 3 kamu bankası (Ziraat, Halkbank, Vakıfbank) nefes kredisi ile ilgili açıklama yaptı. Uygulamanın KOBi ve işletmelere katkı sunacağı belirtiliyor. Nefes kredisine 10 banka katılacak ve 6 ay ödemesiz olacak. İmkandan yararlanmak isteyenler Nefes Kredisi başvuru şartları için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Nefes kredisi ayrıntıları neler? Nefes kredisi faiz oranı ne kadar? Sorularının yanıtlarını haberimizde derledik.
Giriş Tarihi: 01.06.2021 19:38
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10