01 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bankalar tek tek açıkladı! 6 ay geri ödemesiz kredi imkanı sunulacak! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank için Nefes kredisi başvuru...

Bankalar tek tek açıkladı! 6 ay geri ödemesiz kredi imkanı sunulacak! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank için Nefes kredisi başvuru...

Nefes kredisi paketi uygulaması bugün başladı. 3 kamu bankası (Ziraat, Halkbank, Vakıfbank) nefes kredisi ile ilgili açıklama yaptı. Uygulamanın KOBi ve işletmelere katkı sunacağı belirtiliyor. Nefes kredisine 10 banka katılacak ve 6 ay ödemesiz olacak. İmkandan yararlanmak isteyenler Nefes Kredisi başvuru şartları için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Nefes kredisi ayrıntıları neler? Nefes kredisi faiz oranı ne kadar? Sorularının yanıtlarını haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 01.06.2021 19:38
  • 1
  • 10
Bankalar tek tek açıkladı! 6 ay geri ödemesiz kredi imkanı sunulacak! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank için Nefes kredisi başvuru...

Nefes Kredisi başvuruları bugün itibariyle başladı. Kredi imkanından yararlanmak isteyenler başvuruların nereden ve nasıl yapılacağını sorgulanıyor. Başvurularda 2020 yılı cirosuna göre 200 bin liraya kadar kredi kullandırılabilecek. 2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olan KOBİ'ler ise azami 200 bin lira kredi ödemesi sağlanacak. Kredi 6 ay ödemesiz olacak, 12 eşit taksitle geri ödenecek. Söz konusu uygulamada Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak olup, faiz oranı yıllık yüzde 17,5 olarak belirlendi. İşte, Nefes Kredisi başvuruları nasıl yapılır? Nefes Kredisi hangi bankalardan veriliyor?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Bankalar tek tek açıkladı! 6 ay geri ödemesiz kredi imkanı sunulacak! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank için Nefes kredisi başvuru...

NASIL BAŞVURULACAK?

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, krediden yararlanmak isteyenlerin üyelik belgesini TOBB veya odaborsaların sistemlerinden e-belge olarak da edinebilecekleri belirtti. Kredi için başvuru bankalara yapılacak.

İşte başvuru yapılacak bankalar ve şartları;

  • 3
  • 10
Bankalar tek tek açıkladı! 6 ay geri ödemesiz kredi imkanı sunulacak! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank için Nefes kredisi başvuru...

10 BANKADAN BAŞVURU YAPILABİLECEK

Salgının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak amacıyla KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği için verilecek '2021 Nefes Kredisi', 10 banka aracılığı ile sunulacak.

  • 4
  • 10
Bankalar tek tek açıkladı! 6 ay geri ödemesiz kredi imkanı sunulacak! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank için Nefes kredisi başvuru...

HANGİ BANKALAR KREDİ VERİYOR?

Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, DenizBank, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası.

  • 5
  • 10
Bankalar tek tek açıkladı! 6 ay geri ödemesiz kredi imkanı sunulacak! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank için Nefes kredisi başvuru...

Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan, ticaret, deniz ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret borsasına kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkanı sağlanacak.

2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olan KOBİ'ler ise azami 200 bin lira kredi kullanabilecek. TOBB ve oda-borsalar da kaynaklarını bu bankalarda değerlendirerek projeye katkı sunacak.