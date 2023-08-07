07 Ağustos 2023, Pazartesi
Fındık fiyatları son dakika! Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) İl il liste belli oldu! 2023 fındık fiyatları ne kadar, kaç TL? Ordu, Samsun, Giresun, Trabzon...
Üreticiler, ağustos ayı itibariyle başlayan fındık hasadı süreciyle birlikte, 2023 yılı için fındık alım fiyatları hakkında merak içinde araştırmalara başlamış durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları, fındık fiyatlarının ne kadar olacağı konusunda önemli bir ipucu sunuyor. Geçtiğimiz yıl 54 TL olarak açıklanan fındık fiyatları, bu yıl için de merak konusu olmuştu. Peki fındık fiyatları açıklandı mı, ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 07.08.2023 19:30 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 19:36
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