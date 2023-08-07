Fındık fiyatları son dakika! Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) İl il liste belli oldu! 2023 fındık fiyatları ne kadar, kaç TL? Ordu, Samsun, Giresun, Trabzon...

Fındık fiyatları, 2023 yılında üreticiler ve tüketiciler arasında büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) her yıl olduğu gibi bu yıl da fındık fiyatlarını açıklayacak. Fındık fiyatları geçtiğimiz yıl 54 TL olarak açıklanmıştı. Ekonomik şartların göz önüne alındığı bu dönemde, fındık fiyatlarının üretici için adil ve karlı bir seviyeye çıkarılması büyük önem taşıyor. Peki TMO fındık fiyatları açıklandı mı, ne kadar, kaç TL? İşte son gelişmeler...