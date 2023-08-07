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Haberler Galeri Fındık fiyatları son dakika! Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) İl il liste belli oldu! 2023 fındık fiyatları ne kadar, kaç TL? Ordu, Samsun, Giresun, Trabzon...

Fındık fiyatları son dakika! Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) İl il liste belli oldu! 2023 fındık fiyatları ne kadar, kaç TL? Ordu, Samsun, Giresun, Trabzon...

Üreticiler, ağustos ayı itibariyle başlayan fındık hasadı süreciyle birlikte, 2023 yılı için fındık alım fiyatları hakkında merak içinde araştırmalara başlamış durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları, fındık fiyatlarının ne kadar olacağı konusunda önemli bir ipucu sunuyor. Geçtiğimiz yıl 54 TL olarak açıklanan fındık fiyatları, bu yıl için de merak konusu olmuştu. Peki fındık fiyatları açıklandı mı, ne kadar, kaç TL?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.08.2023 19:30 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 19:36
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Fındık fiyatları son dakika! Toprak Mahsulleri Ofisi TMO İl il liste belli oldu! 2023 fındık fiyatları ne kadar, kaç TL? Ordu, Samsun, Giresun, Trabzon...

Fındık fiyatları, 2023 yılında üreticiler ve tüketiciler arasında büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) her yıl olduğu gibi bu yıl da fındık fiyatlarını açıklayacak. Fındık fiyatları geçtiğimiz yıl 54 TL olarak açıklanmıştı. Ekonomik şartların göz önüne alındığı bu dönemde, fındık fiyatlarının üretici için adil ve karlı bir seviyeye çıkarılması büyük önem taşıyor. Peki TMO fındık fiyatları açıklandı mı, ne kadar, kaç TL? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fındık fiyatları son dakika! Toprak Mahsulleri Ofisi TMO İl il liste belli oldu! 2023 fındık fiyatları ne kadar, kaç TL? Ordu, Samsun, Giresun, Trabzon...

2023 FINDIK FİYATLARI AÇIKLANDI MI?

Başkan Erdoğan "Fındık alım fiyatı Giresun için 84 TL, Revant için 82,50 TL olarak belirlendi." dedi.

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Fındık fiyatları son dakika! Toprak Mahsulleri Ofisi TMO İl il liste belli oldu! 2023 fındık fiyatları ne kadar, kaç TL? Ordu, Samsun, Giresun, Trabzon...

Ordu ve Giresun gibi fındık ihtiyacının büyük bir çoğunluğunun karşılandığı illerde bu yıl sel felaketi sebebiyle birçok fındık üreticisi etkilendi.

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Fındık fiyatları son dakika! Toprak Mahsulleri Ofisi TMO İl il liste belli oldu! 2023 fındık fiyatları ne kadar, kaç TL? Ordu, Samsun, Giresun, Trabzon...

GEÇTİĞİMİZ YIL FINDIK FİYATLARI NE KADARDI?

2022 yılı fındık fiyatları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. 2022'de TMO'nun fındık alım fiyatı ortalama 54 lira olarak belirlenmişti.