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30 dakikanızı ayırarak deste deste para kazanın! Evinizden kazanç kapısı açıldı!

Kış hazırlıklarının başlamasıyla birlikte ev hanımlarına kazanç kapısı da açıldı. Bir girişimcinin yaptığı bu yöntem sayesinde bir haftalık süreç 30 dakikaya inerek gelir kapısı haline geldi. Bulduğu yöntemle ailesine para kazandıran girişimcinin detayları araştırılıyor. İşte size deste deste para kazandıracak o yöntem...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.08.2023 16:12 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 16:12
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30 dakikanızı ayırarak deste deste para kazanın! Evinizden kazanç kapısı açıldı!

Kış hazırlıklarının başlamasıyla birlikte ev hanımlarına kazanç kapısı da açıldı. Bir girişimcinin yaptığı bu yöntem sayesinde bir haftalık süreç 30 dakikaya inerek gelir kapısı haline geldi. Bulduğu yöntemle ailesine para kazandıran girişimcinin detayları araştırılıyor. İşte size deste deste para kazandıracak o yöntem...

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30 dakikanızı ayırarak deste deste para kazanın! Evinizden kazanç kapısı açıldı!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir girişimcinin salça yapımını kolaylaştıran çözümü ona ve ailesine kazanç kapısı oldu. Sokak sokak dolaşarak salçalık domates sıkımı yapan Serdar İnan adlı girişimci, 'Alo Salçacı' hattı bile kurdu.

Ev hanımlarının günlerce uğraş verdiği salça yapımı işini 30 dakikaya düşüren İnan, salça yapım işinde hem kolaylık sağlıyor hem de zaman kazandırıyor.

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30 dakikanızı ayırarak deste deste para kazanın! Evinizden kazanç kapısı açıldı!

Türk mutfağının vazgeçilmez ürünlerinden biri olan salça, çoğu ev hanımı tarafından marketlerden alınmak yerine doğal yöntemlerle yapılıyor. Ezilip kaynatılan salçalık domateslerle yapılan ve günlerce uğraşı gerektiren salçanın zorluğunu doğal tat için tercih eden kadınlara kolaylık sağlayan bir hizmet sunan girişimci Serdar İnan ise bu işi 30 dakikaya indiriyor ve kadınları zahmetten kurtarıyor.

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30 dakikanızı ayırarak deste deste para kazanın! Evinizden kazanç kapısı açıldı!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bu işe girişen Serdar İnan, Alo Salçacı hattını hayata geçirerek kendi salçasını kendisi yapmak isteyenlere modern bir çözüm yolu sunuyor.

Ailecek bu işten geçimini kazanan İnan'lar, salça yapımını kolaylaştırmakla yoğun talep görüyor.

Salça sezonu boyunca randevu sistemiyle hizmet sunan Serdar-Yeliz İnan çifti hem vatandaşların zaman ve emek kaybını önlüyor hem de kendilerine kazanç sağlıyor.

Çift, kamyonetlerine yükledikleri ve benzinle çalışan sıkma makinesini sokak sokak gezdirerek evlere kadar getiriyor. Bir ailenin 10 gün uğraşarak yaptığı salça işini 30 dakikada bitirmeyi vadeden girişimci çift, bu sözlerini yerine getirdikçe daha fazla talep görüyor.

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30 dakikanızı ayırarak deste deste para kazanın! Evinizden kazanç kapısı açıldı!

Alo Salçacı Hattı'nı arayan 70 yaşındaki Ayten Gandak, çocukluğundan beri salça yaptığını belirterek "Çocukluğumdan beri bu işleri yapıyorum. Salçamı yaparken domatesleri hep kendim doğruyordum. Televizyondan izleyince bu sene ise bu işi makineyle yapmaya karar verdik. Yaptırdım ve çok memnun kaldım. Tertemiz şekilde çatıdaki kaplarıma döktüm. İnşallah, Allah yedirmeyi nasip etsin. Herkese tavsiye ederim. Çok güzel bir şey. Kolaylık. Önceden yıkıyorduk, temizliyorduk, ondan sonra doğruyorduk. Ertesi gün de tuzluyorduk. 4-5 gün de onu bekletiyorduk. Sıkıyorduk ama bu zaman alıyordu. Nereden baksan bir haftamızı alıyordu. Şimdi yarım saat sürmedi. Allah razı olsun bulanlardan, yapanlardan, ellerine koluna sağlık. Çok memnun kaldım." dedi.