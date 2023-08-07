30 dakikanızı ayırarak deste deste para kazanın! Evinizden kazanç kapısı açıldı!

Alo Salçacı Hattı'nı arayan 70 yaşındaki Ayten Gandak, çocukluğundan beri salça yaptığını belirterek "Çocukluğumdan beri bu işleri yapıyorum. Salçamı yaparken domatesleri hep kendim doğruyordum. Televizyondan izleyince bu sene ise bu işi makineyle yapmaya karar verdik. Yaptırdım ve çok memnun kaldım. Tertemiz şekilde çatıdaki kaplarıma döktüm. İnşallah, Allah yedirmeyi nasip etsin. Herkese tavsiye ederim. Çok güzel bir şey. Kolaylık. Önceden yıkıyorduk, temizliyorduk, ondan sonra doğruyorduk. Ertesi gün de tuzluyorduk. 4-5 gün de onu bekletiyorduk. Sıkıyorduk ama bu zaman alıyordu. Nereden baksan bir haftamızı alıyordu. Şimdi yarım saat sürmedi. Allah razı olsun bulanlardan, yapanlardan, ellerine koluna sağlık. Çok memnun kaldım." dedi.