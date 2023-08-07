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Haberler Galeri 6,5 milyon memur ve emekliye zamlı hesap çıktı! 22.938 TL alana 28.546,34 lira yalın maaş! 6 aylık enflasyon farkı, Toplu sözleşme, seyyanen ödeme...

6,5 milyon memur ve emekliye zamlı hesap çıktı! 22.938 TL alana 28.546,34 lira yalın maaş! 6 aylık enflasyon farkı, Toplu sözleşme, seyyanen ödeme...

Milyonlarca memur ve memur emeklisi, ocak ayında gerçekleştirilecek maaş artışlarını öğrenmek için heyecanla 1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme görüşmelerine odaklanmış durumda. Görüşmelerde belirlenecek yeni maaşlar, memur ve memur emeklilerinin geçimini sağlama ve yaşam standartlarını koruma açısından büyük bir önem taşıyor. Ayrıca yeni maaşlar için 6 aylık enflasyon da etkili olacak. İşte meslek meslek maaşlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.08.2023 18:36 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 18:36
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6,5 milyon memur ve emekliye zamlı hesap çıktı! 22.938 TL alana 28.546,34 lira yalın maaş! 6 aylık enflasyon farkı, Toplu sözleşme, seyyanen ödeme...

Milyonlarca memur ve memur emeklisi, ocak ayında gerçekleştirilecek maaş artışlarını öğrenmek için heyecanla 1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme görüşmelerine odaklanmış durumda. Görüşmelerde belirlenecek yeni maaşlar, memur ve memur emeklilerinin geçimini sağlama ve yaşam standartlarını koruma açısından büyük bir önem taşıyor. Ayrıca yeni maaşlar için 6 aylık enflasyon da etkili olacak. İşte meslek meslek maaşlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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6,5 milyon memur ve emekliye zamlı hesap çıktı! 22.938 TL alana 28.546,34 lira yalın maaş! 6 aylık enflasyon farkı, Toplu sözleşme, seyyanen ödeme...

NASIL HESAPLANACAK?

Memurların ve memur emeklilerinin maaşlarına, Ocak'ta, bu ay tamamlanacak toplu sözleşme görüşmelerinde belirlenecek zam oranı yansıtılacak. Ayrıca bir enflasyon farkı da söz konusu olacak.

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6,5 milyon memur ve emekliye zamlı hesap çıktı! 22.938 TL alana 28.546,34 lira yalın maaş! 6 aylık enflasyon farkı, Toplu sözleşme, seyyanen ödeme...

Bir önceki toplu sözleşmede 2023'ün ikinci yarısı için zam oranı yüzde 6 olarak belirlenmişti. Bu kapsamda bu yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden fark hesaplanacak.

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6,5 milyon memur ve emekliye zamlı hesap çıktı! 22.938 TL alana 28.546,34 lira yalın maaş! 6 aylık enflasyon farkı, Toplu sözleşme, seyyanen ödeme...

NE KADAR ÇIKAR?

Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayı enflasyon oranını açıkladı. Yüzde 9.49 çıkan bu orana göre ilk aydan yüzde 3.29 enflasyon farkı oluştu. Kesin fark için 5 aylık enflasyon verisinin daha belli olması gerekecek. Ancak ipuçları da var.
Merkez Bankası, 2023 yılı sonu enflasyon tahminini yüzde 58 olarak güncelledi.

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6,5 milyon memur ve emekliye zamlı hesap çıktı! 22.938 TL alana 28.546,34 lira yalın maaş! 6 aylık enflasyon farkı, Toplu sözleşme, seyyanen ödeme...

Bu tahmine göre 2023'ün ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 31.92 olarak gerçekleşecek. Bu durumda memurlar ve memur emeklilerinin enflasyon farkı da yüzde 24.45 çıkacak. Ortaya çıkan enflasyon farkına Ocak ayı zam oranı eklenerek yeni maaşlar belirlenecek.