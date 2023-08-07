07 Ağustos 2023, Pazartesi
6,5 milyon memur ve emekliye zamlı hesap çıktı! 22.938 TL alana 28.546,34 lira yalın maaş! 6 aylık enflasyon farkı, Toplu sözleşme, seyyanen ödeme...
Milyonlarca memur ve memur emeklisi, ocak ayında gerçekleştirilecek maaş artışlarını öğrenmek için heyecanla 1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme görüşmelerine odaklanmış durumda. Görüşmelerde belirlenecek yeni maaşlar, memur ve memur emeklilerinin geçimini sağlama ve yaşam standartlarını koruma açısından büyük bir önem taşıyor. Ayrıca yeni maaşlar için 6 aylık enflasyon da etkili olacak. İşte meslek meslek maaşlar...
Giriş Tarihi: 07.08.2023 18:36 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 18:36
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