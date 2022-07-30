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Fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Ağustos ayı Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon fındık fiyatları son durum
Fındık fiyatları ne kadar oldu? Fındık üreticileri tarafından merakla beklenen fındık fiyatlarında detaylar belli oluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü Ordu ziyaretinde fındık fiyatlarını duyuracağını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından gözler il il fındık fiyatlarına çevrildi. Fındık hasadı için geri sayım başlarken, en çok aranılanlar arasında güncel fiyatlar yer aldı. Peki, fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Ağustos ayı Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon fındık fiyatları son durum nedir? İşte cevaplar...