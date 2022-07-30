30 Temmuz 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Ağustos ayı Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon fındık fiyatları son durum

Fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Ağustos ayı Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon fındık fiyatları son durum

Fındık fiyatları ne kadar oldu? Fındık üreticileri tarafından merakla beklenen fındık fiyatlarında detaylar belli oluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü Ordu ziyaretinde fındık fiyatlarını duyuracağını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından gözler il il fındık fiyatlarına çevrildi. Fındık hasadı için geri sayım başlarken, en çok aranılanlar arasında güncel fiyatlar yer aldı. Peki, fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Ağustos ayı Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon fındık fiyatları son durum nedir? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.07.2022 09:18 Güncelleme Tarihi: 30.07.2022 09:39
  • 1
  • 17
Fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Ağustos ayı Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon fındık fiyatları son durum

Fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Fındık hasadının başlamasına kısa süre kaldı. Ağustos ayının gelmesiyle birlikte fındık hasadı için hazırlıklar yapılırken, gözler 2022 fındık fiyatlarına çevrildi. İl il fındık fiyatları konusunda araştırmalar sürüyor. Başkan Erdoğan, Ordu ziyaretinde fındık fiyatlarını açıklayacağını duyurdu. Peki, fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Ağustos ayı Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon fındık fiyatları son durum nedir? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
Fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Ağustos ayı Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon fındık fiyatları son durum

FINDIK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Hemen şunu belirtelim ki, 2022 fındık fiyatları henüz açıklanmadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Temmuz Cumartesi günü yani bugünkü Ordu ziyaretinde fındık fiyatlarını açıklayacak. 2022 fındık fiyatları açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'de olacak.

  • 3
  • 17
Fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Ağustos ayı Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon fındık fiyatları son durum

FINDIK FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Başkan Erdoğan, hafta içi TRT özel yayınında fındık fiyatları hakkında yaptığı şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi bu hafta sonu mesela ben Ordu'ya gidiyorum. Ordu'da da orada şimdi herkesin beklentisi 'Acaba fındık fiyatları ne olacak'. Açıklayacağız tabii, işimiz o. Zaten yani çayın olduğu yerde onu açıklıyoruz, buğdayın olduğu yerde buğdayı açıklıyoruz. Şimdi fındığın olduğu bölgeler Trabzon, Ordu, Samsun, Sakarya, Düzce, vesaire onların da artık şu anda mevsimi geldi.

  • 4
  • 17
Fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Ağustos ayı Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon fındık fiyatları son durum

Yani alavere dalaverecilere falan işi bırakmadan biz bu açıklamayı yapacağız. Bu açıklamayı yaparken ben Bay Kemal'in ağzına bakıp bir de ortağı hanımefendinin ağzına bakıp da biz rakam açıklayamayız, bizim sırtımızda küfe var. Dolayısıyla bu küfenin gereği neyse biz bu açıklamayı yaparız; ama bu açıklamayı yaparken de bütün fındık müstahsilini asla enflasyona filan biz ezdirmeyiz."

  • 5
  • 17
Fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Ağustos ayı Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon fındık fiyatları son durum

ORTA VE DOĞU KARADENİZ'DE FINDIK ÜRETİCİLERİ HASADA HAZIRLANIYOR

Bölgedeki fındık üreticileri, ilk olarak sahil kesiminde ağustos ayının ikinci haftası başlaması planlanan hasat döneminin yaklaşmasıyla bahçelerde hazırlık yapıyor.

Temmuz ayı itibarıyla bahçelerde ot temizliği çalışmalarını yürüten üreticiler, son hazırlıklarını yavaş yavaş tamamlıyor.