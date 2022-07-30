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Enerji krizi! Avrupa ülkeleri alarma geçti! İlginç önlemler devrede: Soğuk duş al kravat takma

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın ardından Moskova'ya gelen yaptırımlar ve küresel enflasyondaki artış nedeniyle Avrupa'nın pek çok ülkesinde enerji kriziyle mücadele planları devreye sokuldu. Almanya'da soğuk suyla duş alınması tavsiye edilirken İtalya'da klimalara müdahale geldi. İspanya'da ise kravat takmayın önerisi gündeme geldi. İşte birbirinden ilginç önemler...

Giriş Tarihi: 30.07.2022 09:44 Güncelleme Tarihi: 30.07.2022 09:50
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Enerji krizi! Avrupa ülkeleri alarma geçti! İlginç önlemler devrede: Soğuk duş al kravat takma

Rus gazına göbekten bağlı Avrupa ülkeleri kış öncesi enerji krizi korkusuyla ilginç tedbirler almaya devam ediyor. Gazprom'un Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatını gerçekleştiren Kuzey Akım 1 hattının kapasitesini yüzde 20'ye düşürmesinin ardından tüketimlerini yüzde 15 azaltma kararı alan Avrupa ülkelerinden kimi sıcak duşu kapatıyor, kimi ışıkları… Kimi ülke vatandaşına kravat takmamayı öneriyor, kimi ise panjurları indirmeyi… İşte gaz kıtlığı yaşayan Avrupa'nın çözüm için bulduğu çareler…

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Enerji krizi! Avrupa ülkeleri alarma geçti! İlginç önlemler devrede: Soğuk duş al kravat takma

ALMANYA: SOĞUKLA YIKANIN

Almanya'nın Hannover şehri, kamu binaları, yüzme havuzları, spor salonlarında sıcak suyu kesti. Enerji tasarrufu için halka açık çeşmeler kapatılıyor, belediye binası ve müzeler gibi büyük binalarda gece ışıkları olmayacak. Kamu binalarında her yıl nisan ayından eylül ayının sonuna kadar ısıtma yapılmayacak. Aşağı Saksonya'da belediye binaları, yalnızca 1 Ekim-31 Mart tarihleri arasında, 20 dereceden fazla olmayan oda sıcaklığında ısıtılacak. Fanlı ısıtıcı ve mobil klima kullanmak yasak. Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck de bir ay önce vatandaşlara "duş yapma süresini kısa tutun" demişti.

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Enerji krizi! Avrupa ülkeleri alarma geçti! İlginç önlemler devrede: Soğuk duş al kravat takma

BERLİN: 200 BİNAYA IŞIK YOK

Berlin'de 200 yapı gece ışıklandırılmayacak. Baden-Württemberg'de ofislerde ısı 18 derece olacak. Aşırı sıcak günler hariç klima çalışmayacak.

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Enerji krizi! Avrupa ülkeleri alarma geçti! İlginç önlemler devrede: Soğuk duş al kravat takma

FRANSA: DÜKKAN KAPISINI KAPATIN
Klimalı dükkânlara 'kapıları kapalı tutun' dedi. Kapısını kapatmayana 750 euro para cezası kesiliyor. Tren istasyonları ve havaalanları dışında her yerde 01:00 ile 06:00 saatleri arasında ışıklı reklam yasaklandı. Bu yasağa uymayana 1.500 euro ceza var. Kamu binalarında televizyonlar da kapanacak.

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Enerji krizi! Avrupa ülkeleri alarma geçti! İlginç önlemler devrede: Soğuk duş al kravat takma

YUNANİSTAN: PENCEREYE SİPER TAKIN
Klimalar yazın en az 27 dereceye ayarlanacak. Kamu binalarına pencere siperleri takılacak. Çalışma saatlerinden sonra bilgisayarlar kapatılacak.