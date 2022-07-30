30 Temmuz 2022, Cumartesi
Enerji krizi! Avrupa ülkeleri alarma geçti! İlginç önlemler devrede: Soğuk duş al kravat takma
Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın ardından Moskova'ya gelen yaptırımlar ve küresel enflasyondaki artış nedeniyle Avrupa'nın pek çok ülkesinde enerji kriziyle mücadele planları devreye sokuldu. Almanya'da soğuk suyla duş alınması tavsiye edilirken İtalya'da klimalara müdahale geldi. İspanya'da ise kravat takmayın önerisi gündeme geldi. İşte birbirinden ilginç önemler...
Giriş Tarihi: 30.07.2022 09:44 Güncelleme Tarihi: 30.07.2022 09:50
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