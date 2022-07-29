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Haberler Galeri Ayda 6.000 TL'ye kadar verilecek! Üniversiteliye maaş gibi burs imkanı! Kimler burs imkanından faydalanacak? Başvuru şartları ise...

Ayda 6.000 TL'ye kadar verilecek! Üniversiteliye maaş gibi burs imkanı! Kimler burs imkanından faydalanacak? Başvuru şartları ise...

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemleri başladı. Öğrencileri yakından ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Üniversitelerin bazı bölümlerini tercih eden öğrencilere maaş gibi burs imkanı sağlanıyor. Özellikle mühendislik bölümlerini tercih edenlere 6 bin liraya kadar burs alırken, staj ve iş avantajı elde ediyor. Açıklamanın ardından öğrenciler konu hakkında detayları merak ediyor. İşte, 6.000 TL burs imkanından yararlanma şartları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.07.2022 23:00 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022 23:00
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Ayda 6.000 TL’ye kadar verilecek! Üniversiteliye maaş gibi burs imkanı! Kimler burs imkanından faydalanacak? Başvuru şartları ise...

Ayda 6.000 TL'ye kadar verilecek. Üniversiteliye maaş gibi burs imkanı. Kimler burs imkanından faydalanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başvuru şartları ise merak ediliyor. Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) sektörlerle yaptığı iş birlikleri kapsamında, bu yılki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihlerinde belli bölümleri seçecek öğrenciler, geri ödemesiz burslarla desteklenecek. Konu hakkında detaylar merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, burs imkanı için aranan şartlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ayda 6.000 TL’ye kadar verilecek! Üniversiteliye maaş gibi burs imkanı! Kimler burs imkanından faydalanacak? Başvuru şartları ise...

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) sektörlerle yaptığı iş birlikleri kapsamında, bu yılki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihlerinde belli bölümleri seçecek öğrenciler, geri ödemesiz burslarla desteklenecek.

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Ayda 6.000 TL’ye kadar verilecek! Üniversiteliye maaş gibi burs imkanı! Kimler burs imkanından faydalanacak? Başvuru şartları ise...

YÖK lisans destek bursunun da kapsamı genişletilecek.

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Ayda 6.000 TL’ye kadar verilecek! Üniversiteliye maaş gibi burs imkanı! Kimler burs imkanından faydalanacak? Başvuru şartları ise...

■ YAPAY ZEKAYA DA YÖK BURSU: YÖK, bu yıl temel bilimler (fizik, kimya, biyoloji, matematik) programlarına ilk 15 tercihinde yer verecek ve ilgili programlara ilk 3 sırada yerleşen öğrencilere geri ödemesiz başarı bursu verecek.

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Ayda 6.000 TL’ye kadar verilecek! Üniversiteliye maaş gibi burs imkanı! Kimler burs imkanından faydalanacak? Başvuru şartları ise...

Bunun yanında YÖK, yapay zeka mühendisliği ile yapay zeka ve veri mühendisliği lisans programlarını da kapsama aldı.

Şu anda 3 bin 23 öğrenciye aylık bin lira burs verilmeye devam ediliyor.