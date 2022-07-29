Ayda 6.000 TL'ye kadar verilecek! Üniversiteliye maaş gibi burs imkanı! Kimler burs imkanından faydalanacak? Başvuru şartları ise...

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemleri başladı. Öğrencileri yakından ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Üniversitelerin bazı bölümlerini tercih eden öğrencilere maaş gibi burs imkanı sağlanıyor. Özellikle mühendislik bölümlerini tercih edenlere 6 bin liraya kadar burs alırken, staj ve iş avantajı elde ediyor. Açıklamanın ardından öğrenciler konu hakkında detayları merak ediyor. İşte, 6.000 TL burs imkanından yararlanma şartları...