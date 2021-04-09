Fındık fiyatları bugün ne kadar? 9 Nisan Cuma Giresun, Ordu, Trabzon, Samsun fındık alış-satış fiyatları güncel liste

Fındık fiyatları ne kadar oldu? Fındık üretimi, Karadeniz Bölgesi'nde yaklaşık 500 bin aile ve 8 milyon üreticinin geçim kaynağı. Önemli bir ihracat kalemi olan fındık fiyatları ile ilgili araştırmalar sürüyor. İl il farklılık gösteren fındık fiyatları ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Giresun, Ordu, Trabzon, Samsun başta olmak üzere il il fındık fiyatlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, fındık fiyatları bugün ne kadar? İşte 9 Nisan güncel fındık alış-satış fiyatları...

Giriş Tarihi: 09.04.2021 11:21 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 11:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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