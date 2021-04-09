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Haberler Galeri Fındık fiyatları bugün ne kadar? 9 Nisan Cuma Giresun, Ordu, Trabzon, Samsun fındık alış-satış fiyatları güncel liste

Fındık fiyatları bugün ne kadar? 9 Nisan Cuma Giresun, Ordu, Trabzon, Samsun fındık alış-satış fiyatları güncel liste

Fındık fiyatları ne kadar oldu? Fındık üretimi, Karadeniz Bölgesi'nde yaklaşık 500 bin aile ve 8 milyon üreticinin geçim kaynağı. Önemli bir ihracat kalemi olan fındık fiyatları ile ilgili araştırmalar sürüyor. İl il farklılık gösteren fındık fiyatları ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Giresun, Ordu, Trabzon, Samsun başta olmak üzere il il fındık fiyatlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, fındık fiyatları bugün ne kadar? İşte 9 Nisan güncel fındık alış-satış fiyatları...

Giriş Tarihi: 09.04.2021 11:21 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 11:21
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Fındık fiyatları bugün ne kadar? 9 Nisan Cuma Giresun, Ordu, Trabzon, Samsun fındık alış-satış fiyatları güncel liste

Fındık fiyatları bugün ne kadar oldu? Fındık üreticileri tarafından güncel fındık fiyatları araştırılıyor. Yaz mevsiminin yaklaşması ile birlikte üreticiler bahçelerin bakımlarını yapmaya başladı. Verimli bir sezon geçirmek için hazırlıklarını titizlikle yürüten üreticiler, il il güncel fındık fiyatlarını merak ediyor. Peki, fındık fiyatları bugün ne kadar? İşte 9 Nisan Cuma Giresun, Ordu, Trabzon, Samsun fındık alış-satış fiyatları güncel liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fındık fiyatları bugün ne kadar? 9 Nisan Cuma Giresun, Ordu, Trabzon, Samsun fındık alış-satış fiyatları güncel liste

FINDIK FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

İşte 9 Nisan Cuma tarihli güncel il il fındık alış-satış fiyatları:

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Fındık fiyatları bugün ne kadar? 9 Nisan Cuma Giresun, Ordu, Trabzon, Samsun fındık alış-satış fiyatları güncel liste

GİRESUN FINDIK FİYATLARI: 22,50 TL - 25,50 TL

TRABZON FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,00 TL

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Fındık fiyatları bugün ne kadar? 9 Nisan Cuma Giresun, Ordu, Trabzon, Samsun fındık alış-satış fiyatları güncel liste

ORDU FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL

ÜNYE FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,50 TL

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Fındık fiyatları bugün ne kadar? 9 Nisan Cuma Giresun, Ordu, Trabzon, Samsun fındık alış-satış fiyatları güncel liste

FATSA FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,00 TL

SAMSUN FINDIK FİYATLARI: 22,00 TL - 23,50 TL