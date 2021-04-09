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Haberler Galeri 9 Nisan nakdi ücret desteği yattı mı? 2021 Mart ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Ödeme takvimi...

9 Nisan nakdi ücret desteği yattı mı? 2021 Mart ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Ödeme takvimi...

Mart ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Kovid-19 salgını sonrası istihdamı korumak için bazı tedbirler alınmıştı. Bu kapsamda ücretsiz izin maaşı olarak da bilinen nakdi ücret desteği verilmeye başlandı. Söz konusu destek ödemesinin süresi uzatılırken, mart ayı ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyordu. Peki, 9 Nisan nakdi ücret desteği yattı mı? 2021 Mart ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? İşte mart ayı ödeme takvimi...

Giriş Tarihi: 09.04.2021 12:37 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 12:37
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9 Nisan nakdi ücret desteği yattı mı? 2021 Mart ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Ödeme takvimi...

Mart ayı nakdi ücret desteği ödemeleri ile ilgili detaylar belli oldu. Bu destek ödemesinden faydalanan vatandaşlar, mart ayı ödemelerinin hangi tarihte yapılacağını merak ediyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konu ile ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi. Peki, 9 Nisan nakdi ücret desteği yattı mı? 2021 Mart ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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9 Nisan nakdi ücret desteği yattı mı? 2021 Mart ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Ödeme takvimi...

MART AYI NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün (9 Nisan) yapılacağını bildirdi.

Bakan Selçuk yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin bugün banka hesapları üzerinden yapılacağını belirterek sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yatırılacağını kaydetti.

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9 Nisan nakdi ücret desteği yattı mı? 2021 Mart ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Ödeme takvimi...

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz." ifadesini kullandı. Buna göre, nakdi ücret desteği 17 Mayıs'ta sona erecek.

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9 Nisan nakdi ücret desteği yattı mı? 2021 Mart ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Ödeme takvimi...

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ HAKKINDA

Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılan ödemedir.

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9 Nisan nakdi ücret desteği yattı mı? 2021 Mart ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Ödeme takvimi...

Bununla birlikte, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 27 ve 28 inci maddelerinde esasları belirlenen iki ayrı nakdi ücret desteği daha uygulamaya alınmıştır. Bu kapsamda; 1/1/2019-17/4/2020 aralığında 4857 sayılı Kanunun 25/(II) numaralı bendinde belirtilen sebepler dışında hizmet akdi sona erenler ile özel sektör işyerlerinde 2019/Ocak ila 2020/Nisan dönemlerinde en az çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilenlerden 1/12/2020 tarihinden itibaren işe başlatılıp ücretsiz izne ayrılanlara 2020 yılı Nisan ayında uygulamaya başlanılan nakdi ücret desteği uygulaması ile benzer esaslar çerçevesinde nakdi ücret desteği ödenmektedir.