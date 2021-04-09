9 Nisan nakdi ücret desteği yattı mı? 2021 Mart ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Ödeme takvimi...

Mart ayı nakdi ücret desteği ödemeleri ile ilgili detaylar belli oldu. Bu destek ödemesinden faydalanan vatandaşlar, mart ayı ödemelerinin hangi tarihte yapılacağını merak ediyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konu ile ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi. Peki, 9 Nisan nakdi ücret desteği yattı mı? 2021 Mart ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...