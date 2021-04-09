ANA SAYFA
9 Nisan nakdi ücret desteği yattı mı? 2021 Mart ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Ödeme takvimi...
Mart ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Kovid-19 salgını sonrası istihdamı korumak için bazı tedbirler alınmıştı. Bu kapsamda ücretsiz izin maaşı olarak da bilinen nakdi ücret desteği verilmeye başlandı. Söz konusu destek ödemesinin süresi uzatılırken, mart ayı ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyordu. Peki, 9 Nisan nakdi ücret desteği yattı mı? 2021 Mart ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? İşte mart ayı ödeme takvimi...
Giriş Tarihi: 09.04.2021 12:37 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 12:37
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11