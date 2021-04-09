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282 bin kişiye 1500 liralık destek! Hepsi dahil edildi

Yiyecek-içecek alanında faaliyet gösteren çalışanlar için nisan-mayıs aylarında geçerli olacak 1.500 TL'lik destek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Yeme-içme sektöründe çalışan 537 bin kişi olduğunu belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, 282 bin çalışanın 1.500 TL'lik destekten yararlanmasını beklediklerini söyledi.

Giriş Tarihi: 09.04.2021 10:47 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 10:50
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282 bin kişiye 1500 liralık destek! Hepsi dahil edildi

Birçok düzenlemeyi içeren torba yasa teklifi dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifin önemli maddeleri arasında, kafe ve restoran çalışanlarına yönelik destek düzenlemesi de yer alıyordu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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282 bin kişiye 1500 liralık destek! Hepsi dahil edildi

Teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, "Yeme-içme sektöründe çalışan 537 bin kişi var.

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282 bin kişiye 1500 liralık destek! Hepsi dahil edildi

Bunun 165 bin kişisi kısa çalışmadan faydalanıyor. 90 bin kişisi ise nakdî ücret desteğinden faydalanıyor. Bunların hepsi 255 bin... Bunu 537 binden düştüğümüz zaman 282 bin potansiyelimiz var" dedi.

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282 bin kişiye 1500 liralık destek! Hepsi dahil edildi

BUNLARA DAHİL ETTİK
Hürriyet'in haberine göre milletvekillerinin konuyla ilgili sorularına yanıt vere Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, "17 Nisan'dan (2020) önce işbaşında olanlar yani çalışanlar, bir şekilde iş yerinde hizmet akdi devam edenler ya kısa çalışmadan faydalanıyorlardı; ya da ücretsiz izin ile nakdî ücretten faydalanıyorlardı.

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282 bin kişiye 1500 liralık destek! Hepsi dahil edildi

Fakat daha sonra, 17 Nisan'dan sonrası için işe girmiş olanlar veya faydalanamayanlar -dört yüz elli ve doksan günlük bir şey vardı- bir şekilde açıkta kalıyordu.