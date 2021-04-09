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282 bin kişiye 1500 liralık destek! Hepsi dahil edildi
Yiyecek-içecek alanında faaliyet gösteren çalışanlar için nisan-mayıs aylarında geçerli olacak 1.500 TL'lik destek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Yeme-içme sektöründe çalışan 537 bin kişi olduğunu belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, 282 bin çalışanın 1.500 TL'lik destekten yararlanmasını beklediklerini söyledi.
Giriş Tarihi: 09.04.2021 10:47 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 10:50
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