29 Temmuz 2022, Cuma
Fındık fiyatları belli oluyor! Başkan Erdoğan açıklayacak! İl il 2022 fındık fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?
Fındık fiyatları, fındık hasadının başlamasına kısa süre kala en çok merak edilenler arasında yer aldı. Fındık üreticileri tarafından merakla araştırılan fındık fiyatları belli oluyor. 223 kurum ve kuruluş tarafından yapılan hizmetlerin toplu açılış töreni için Ordu'yu ziyaret edecek olan Başkan Erdoğan, burada 2022 fındık fiyatlarını açıklayacak. Peki, fındık fiyatları ne zaman açıklanacak? İl il 2022 fındık fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 29.07.2022 09:31
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