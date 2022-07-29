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Haberler Galeri Fındık fiyatları belli oluyor! Başkan Erdoğan açıklayacak! İl il 2022 fındık fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?

Fındık fiyatları belli oluyor! Başkan Erdoğan açıklayacak! İl il 2022 fındık fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?

Fındık fiyatları, fındık hasadının başlamasına kısa süre kala en çok merak edilenler arasında yer aldı. Fındık üreticileri tarafından merakla araştırılan fındık fiyatları belli oluyor. 223 kurum ve kuruluş tarafından yapılan hizmetlerin toplu açılış töreni için Ordu'yu ziyaret edecek olan Başkan Erdoğan, burada 2022 fındık fiyatlarını açıklayacak. Peki, fındık fiyatları ne zaman açıklanacak? İl il 2022 fındık fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.07.2022 09:31
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Fındık fiyatları belli oluyor! Başkan Erdoğan açıklayacak! İl il 2022 fındık fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?

Fındık fiyatları ne kadar olacak? Ağustos ayının ikinci haftası başlaması planlanan hasat döneminin yaklaşmasıyla gözler fındık fiyatlarına çevrildi. Üreticiler tarafından heyecanla araştırılan fındık fiyatları hakkında detaylar belli oluyor. Ordu'yu ziyaret edecek olan Başkan Erdoğan'ın burada fındık fiyatlarını açıklayacağı öğrenildi. Peki, fındık fiyatları ne zaman açıklanacak? İl il 2022 fındık fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? İşte haberin detayları...

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Fındık fiyatları belli oluyor! Başkan Erdoğan açıklayacak! İl il 2022 fındık fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?

FINDIK FİYATLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Temmuz Cumartesi günü Ordu'yu ziyaret edecek. Erdoğan, üreticilerin merakla beklediği fındık fiyatlarını Ordu ziyaretinde açıklayacak.

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Fındık fiyatları belli oluyor! Başkan Erdoğan açıklayacak! İl il 2022 fındık fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?

FINDIK FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Başkan Erdoğan, hafta içi TRT özel yayınında fındık fiyatları hakkında yaptığı şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi bu hafta sonu mesela ben Ordu'ya gidiyorum. Ordu'da da orada şimdi herkesin beklentisi 'Acaba fındık fiyatları ne olacak'. Açıklayacağız tabii, işimiz o. Zaten yani çayın olduğu yerde onu açıklıyoruz, buğdayın olduğu yerde buğdayı açıklıyoruz. Şimdi fındığın olduğu bölgeler Trabzon, Ordu, Samsun, Sakarya, Düzce, vesaire onların da artık şu anda mevsimi geldi.

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Fındık fiyatları belli oluyor! Başkan Erdoğan açıklayacak! İl il 2022 fındık fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?

Yani alavere dalaverecilere falan işi bırakmadan biz bu açıklamayı yapacağız. Bu açıklamayı yaparken ben Bay Kemal'in ağzına bakıp bir de ortağı hanımefendinin ağzına bakıp da biz rakam açıklayamayız, bizim sırtımızda küfe var. Dolayısıyla bu küfenin gereği neyse biz bu açıklamayı yaparız; ama bu açıklamayı yaparken de bütün fındık müstahsilini asla enflasyona filan biz ezdirmeyiz."

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Fındık fiyatları belli oluyor! Başkan Erdoğan açıklayacak! İl il 2022 fındık fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?

ORTA VE DOĞU KARADENİZ'DE FINDIK ÜRETİCİLERİ HASADA HAZIRLANIYOR

Bölgedeki fındık üreticileri, ilk olarak sahil kesiminde ağustos ayının ikinci haftası başlaması planlanan hasat döneminin yaklaşmasıyla bahçelerde hazırlık yapıyor.

Temmuz ayı itibarıyla bahçelerde ot temizliği çalışmalarını yürüten üreticiler, son hazırlıklarını yavaş yavaş tamamlıyor.