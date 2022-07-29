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Haberler Galeri Binlerce gence iş kapısı açılacak! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yeni projeyi devreye aldı: Aylık 8 bin lira destek verilecek!

Binlerce gence iş kapısı açılacak! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yeni projeyi devreye aldı: Aylık 8 bin lira destek verilecek!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı binlerce gence iş kapısı açmak, işverenin nitelikli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni bir istihdam modelini devreye aldı. "Üretim Sürecine Katılım Programı" kapsamında eğitim durumuna göre her bir istihdam için aylık 7 bin 603 lira ile 8 bin 294 lira destek sağlanacak.

Giriş Tarihi: 29.07.2022 08:35 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022 08:35
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Binlerce gence iş kapısı açılacak! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yeni projeyi devreye aldı: Aylık 8 bin lira destek verilecek!

Tekstil, makine, gıda, mobilya, kimya sektörlerini destekleyecek program kapsamında imalat sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinin nitelikli işgücünün istihdam edilmesinin desteklenmesi amaçlanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Binlerce gence iş kapısı açılacak! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yeni projeyi devreye aldı: Aylık 8 bin lira destek verilecek!

Yeni modelle gençler başta olmak üzere iş arayanların işgücü piyasasında talep edilen becerilere sahip olmasının sağlanması hedefleniyor.

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Binlerce gence iş kapısı açılacak! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yeni projeyi devreye aldı: Aylık 8 bin lira destek verilecek!

İmalat sektöründe belirtilen alt sektörlerde, organize sanayi bölgelerindeki özel sektör vasfı ve 50 ile 249 arasında çalışana sahip işyeri olunması, sigortalının işe alındığı aydan önceki son 12 aylık dönemdeki kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması gerekiyor. İşletmelerin vergi, sigorta primi, işsizlik sigortası primi borcunun olmaması koşulu buluyor.

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Binlerce gence iş kapısı açılacak! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yeni projeyi devreye aldı: Aylık 8 bin lira destek verilecek!

Çalışan sayısı 50 ile 100 arasındaki işyerleri çalışan sayısının en fazla yüzde 10'una kadar, çalışan sayısı 101 ile 249 arasındaki iş yerleri ise en fazla 15 katılımcı talebinde bulunabilecek.

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Binlerce gence iş kapısı açılacak! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yeni projeyi devreye aldı: Aylık 8 bin lira destek verilecek!

18-34 yaş grubundakiler, İŞKUR'a kayıtlı işsiz olanlar, işverenin birinci derece kan hısımı veya eşi olmayanlar başvurabilecek.