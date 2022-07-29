Binlerce gence iş kapısı açılacak! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yeni projeyi devreye aldı: Aylık 8 bin lira destek verilecek!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı binlerce gence iş kapısı açmak, işverenin nitelikli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni bir istihdam modelini devreye aldı. "Üretim Sürecine Katılım Programı" kapsamında eğitim durumuna göre her bir istihdam için aylık 7 bin 603 lira ile 8 bin 294 lira destek sağlanacak.

Giriş Tarihi: 29.07.2022 08:35 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022 08:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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