Fındık Fiyatları 2024 | Fındık fiyatları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TMO 1 ton fındık ne kadar? Giresun fındık, levant...

Fındık üreticileri, 2024 yılı fındık alım fiyatlarını merakla takip ediyor. Ağustos ayında başlayacak hasat dönemi öncesinde, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından belirlenecek fındık fiyatları için beklentiler yükseldi. Tarım ve Orman Bakanlığı ile TMO'nun fiyatları değerlendirmesi bekleniyor. Peki 2024 fındık fiyatları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ahaber.com.tr Giriş: 31.07.2024 10:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL