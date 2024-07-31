Fındık Fiyatları 2024 | Fındık fiyatları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TMO 1 ton fındık ne kadar? Giresun fındık, levant...
Fındık üreticileri, 2024 yılı fındık alım fiyatlarını merakla takip ediyor. Ağustos ayında başlayacak hasat dönemi öncesinde, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından belirlenecek fındık fiyatları için beklentiler yükseldi. Tarım ve Orman Bakanlığı ile TMO'nun fiyatları değerlendirmesi bekleniyor. Peki 2024 fındık fiyatları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Fındık üreticileri, 2024 yılı fındık fiyatlarının açıklanmasını merakla bekliyor. 4 Ağustos'ta Giresun'da başlayacak hasat dönemi öncesinde, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından belirlenecek fiyatlar için beklentiler artmış durumda. Fiyatlar, rekolte ve destek ödemeleri doğrultusunda yeniden şekillenecek. Peki, TMO fındık fiyatları ne zaman açıklanacak? İşte, bu konudaki son gelişmeler.
Fındık Üreticisinin Gözü Kulağı Fiyat Açıklamasında!
Türkiye'nin en önemli tarım ürünleri arasında yer alan fındıkta yeni sezon heyecanı başladı. Hasat tarihi yaklaşırken, gözler fındık taban fiyatının açıklanacağı tarihe çevrildi. Üreticiler
"2024 fındık fiyatları ne kadar olacak?" sorusunun yanıtını bekliyor.
Fındıkta 2024 hasat sezonu için geri sayım başladı. Giresun'da alınan karar doğrultusunda, sahil kesimde 4 Ağustos, orta kesimde 10 Ağustos, yüksek kesimde ise 17 Ağustos'ta hasadın başlaması planlanıyor. Ancak fındık üreticileri için en önemli konu olan taban fiyat, henüz netlik kazanmadı.
Resmi Açıklama Henüz Yapılmadı
Geçtiğimiz yıl 7 Ağustos tarihinde açıklanan fındık taban fiyatları, bu yıl henüz duyurulmadı. Tüm gözler TMO'nun (Toprak Mahsulleri Ofisi) yapacağı açıklamaya çevrilmiş durumda.
Ağustos ayı içerisinde fındık fiyatlarının netlik kazanması bekleniyor.
Üreticiden 160 TL'lik Taban Fiyatı Talebi
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, yaptığı açıklamada, fındıkta maliyet hesaplamaları sonucunda 117,46 TL'lik bir maliyetin ortaya çıktığını belirtti. Soydan,
"Refah payı da eklenerek, en az taban fiyatın 160 TL olarak oluşmasını talep ediyoruz" dedi.