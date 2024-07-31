Emekliye maaş fark ödemesi kuruşu kuruşuna geldi! SSK, BAĞ-KUR'luya 2.500 TL'lik tablo oluştu; 7.500, 8.000, 9.000, 10.000 TL alana…

Emekliler, yüzde 24.73'lük zamlı maaşlarını alırken, 3.7 milyon emekli taban aylık farkı için heyecanla bekliyor. En düşük emekli maaşı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltildi.



Bu düzenleme kapsamında, kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 12 bin 500 liranın altında kalan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine fark ödemesi yapılacak. Yapılacak bu ödemelerle, emeklilerin maaşları 12 bin 500 liraya tamamlanacak ve kapsam dahilindeki emeklilere 2 bin 500 liraya varan fark ödemesi yapılacak. Peki kim ne kadar ödeme alacak? İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberi...