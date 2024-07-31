Emekliye maaş fark ödemesi kuruşu kuruşuna geldi! SSK, BAĞ-KUR'luya 2.500 TL'lik tablo oluştu; 7.500, 8.000, 9.000, 10.000 TL alana…
Emeklilere yapılan zamlarla birlikte maaşlar yüzde 24.73 oranında arttı ve taban aylık 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltildi. Bu yeni düzenleme ile birlikte, 3.7 milyon emekliye 2 bin 500 liraya kadar taban aylık farkı ödemesi yapılacak. Peki, bu ödemeler ne zaman gerçekleşecek ve kim ne kadar alacak? İşte ayrıntılar...
ahaber.com.tr
Giriş: 31.07.2024
13:38
Güncelleme: 31.07.2024
14:11
Emekliler, yüzde 24.73'lük zamlı maaşlarını alırken, 3.7 milyon emekli taban aylık farkı için heyecanla bekliyor. En düşük emekli maaşı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltildi.
Bu düzenleme kapsamında, kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 12 bin 500 liranın altında kalan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine fark ödemesi yapılacak. Yapılacak bu ödemelerle, emeklilerin maaşları 12 bin 500 liraya tamamlanacak ve kapsam dahilindeki emeklilere 2 bin 500 liraya varan fark ödemesi yapılacak. Peki kim ne kadar ödeme alacak? İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberi...
Emekli Maaşlarında Hesaplama Değişiklikleri
Emeklilerin yeni maaşlarının hesaplanmasında Haziran ayındaki ek ödeme hariç kök aylığa yüzde 24.73 zam yapıldı. Bu zamlı tutara, yeni maaşın yüzde 4'ü oranında ek ödeme eklendi (kök aylık 8 bin 513 liranın altındaysa yüzde 5). İki rakamın toplamı, emeklinin yeni aylığını oluşturdu.
Temmuz Ayı Ödemeleri ve 5510 Ek 19 Desteği
Temmuz ayında yapılan maaş ödemelerinde, ek ödeme dahil kök aylığı 10 bin liranın altında olanların maaşları 5510 Ek 19 desteğiyle 10 bin liraya tamamlanarak hesaplara yatırıldı. Bu tutarı aşanlara ise hesaplanan tutar ödendi.
Resmi Gazete ve Yeni Taban Aylık
Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte, emekli maaşları 12 bin 500 liranın altına düşmeyecek. Ek ödeme dahil kök aylığı 12 bin 500 liranın altında kalan emeklilere, maaşları 12 bin 500 liraya tamamlanacak. Maaşını almış olan emeklilere, Temmuz ayı maaş döneminde yatırılan tutar ile yeni taban aylık arasındaki fark ödenecek.
Fark Ödemeleri ve Maksimum Tutar
Temmuz zammı sonrası kök aylığı ve ek ödemesi toplamı 10 bin lira olan emeklilere 2 bin 500 lira fark ödenecek. Kök aylığı ve ek ödemesi toplamı 10 bin 500 lira olanlara 2 bin, 11 bin lira olanlara bin 500, 11 bin 500 lira olanlara bin, 12 bin lira olanlara ise 500 lira fark ödemesi yapılacak. Ağustos ayında, tüm emekliler 12 bin 500 lira taban aylığa göre maaşlarını alacaklar.