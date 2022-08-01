01 Ağustos 2022, Pazartesi
Fındık fiyatı üreticinin yüzünü güldürdü! Başkan Erdoğan'a teşekkür ettiler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan fındık alım fiyatını 54 TL olarak açıkladı. Başkan Erdoğan'ın verdiği rakam fındık üreticilerini memnun etti. Üreticiler "Erdoğan bizi yine darda bırakmadı, yüzümüzü yine güldürdü." ifadeleriyle teşekkür etti. Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan ise yaptığı açıklamada, "Devletimizden Allah razı olsun." dedi.
Giriş Tarihi: 01.08.2022 08:47 Güncelleme Tarihi: 01.08.2022 08:49
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14