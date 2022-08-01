Fındık fiyatı üreticinin yüzünü güldürdü! Başkan Erdoğan’a teşekkür ettiler

Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı fındık alım fiyatı son derece güzel bir rakam oldu. Bu fiyat üreticiyi ve ihracatçıyı memnun eder. Fiyat üreticinin arazisine girmesi için önemlidir. Artık üreticimiz arazisine bakıp, fındığını daha kaliteli ve yüksek ürün elde eder. Geçen yıl ki fiyat ile bu yıl ki açıklanan fiyat arasında yüzde 100'den fazla artış yaptı. Üretici ve ihracatçı için çok güzel bir fiyat. Devletimizden Allah razı olsun." şeklinde konuştu.