Bu şartları taşıyanlara iki hatta üç maaş! Çift maaş nasıl alınır? Kimler bu destekten faydalanabilir? İşte tüm detaylar
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından birçok kalem altında destek ödemeleri yapılıyor. Bunlardan biri de ölüm ve yetim aylığı... Son zamanlarda en çok merak edilenlerden biri de bu iki ödeneğin aynı anda alınıp alınamayacağı oldu. 2008 sonrasında sistemin değişmesi ile birlikte şartlarda da değişiklik oldu. Hem eşinden hem de ölen babadan maaş alınıp alınmayacağını merak eden vatandaşlar için detayları yazımızda ele aldık. Bazı şartlarda iki hatta üç maaş da alınabiliyor. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 07.05.2021
17:10
İki hatta üç maaş alma yollarını arayan vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Yasalara göre vefat eden sigortalıların yakınlarına ölüm maaşı bağlanıyor. Hem sigortalının eşi hem de çocukları belli şartlarda bu maaşı alıyorlar. Bir sigortalı vefat ettiğinde eşi ister çalışsın ister emekli olsun ölüm maaşı alabiliyor. En çok merak edilenlerden biri de iki ya da üç maaşın nasıl alınacağı oldu. Peki, kimler bu destekten faydalanabilir? İki ya da üç maaş nasıl alınır? işte cevaplar...
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vefat eden sigortalıların yakınlarına ölüm maaşı bağlanıyor. Hem sigortalının eşi hem de çocukları belli şartlarda bu maaşı alabiliyor. Bir sigortalı vefat ettiğinde eşi ister çalışsın ister emekli olsun ölüm maaşı alabiliyor. Yetimler ise belli şartlar dahilinde maaş alabiliyor. Burada en çok merak edilen ise hem eşinden hem de ölen babadan maaş alınıp alınmayacağı.
Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in haberine göre, 2008 öncesinde vefat eden sigortalıların yakınları farklı kurumlarda olmak üzere hem yetim hem de dul maaşı alabilmekteydiler. Ancak 2008 sonrasında bu sistem değiştirildi ve yüksek olan maaş tercih edilip alınıyor. Yani hem eşini hem babasını kaybeden bir kadın, 2008 sonrası bunlardan sadece birisinin maaşını alabiliyor. Fakat bazı istisnalar da bulunuyor.
EŞLERE ÇİFT MAAŞ HAKKI Öncelikle belirtelim eşlerden birisi vefat ettiği zaman ister erkek ister kadın olsun, sağ kalan eşe maaş bağlanıyor. Bu eş çalışıyor ya da emekli olursa da ölüm maaşı alıyor ve hem emekli maaşını hem de eşinin maaşını birlikte alarak çift maaşa kavuşuyor. Burada değişen sadece maaşın oranı oluyor. Eğer eş emekli ya da çalışmıyorsa maaş oranı yüzde 75, çalışıyor ya da emekli ise maaş oranı yüzde 50 oluyor. Burada kurum farkı bulunmuyor. Yani siz SSK'lı ya da Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı da olsanız eşinizin maaşını alabiliyorsunuz.
ÜÇ MAAŞ ALMAK MÜMKÜN MÜ?
Bazı istisnai durumlarda üç maaş da mümkün olabiliyor. Kadın emekli olduktan sonra çalışıyor ve eşinin de maaşını alıyorsa üç ayrı maaş alabiliyor. Ancak bunu kurumdan da aldığı durumlar bulunuyor. Emekli bir kadın ilk maaşını kendi emekliliğinden alıyor. İkinci maaşını ise vefat eden eşinden dolayı alabiliyor. Üçüncü maaş ise eğer kadının babası memur emeklisi ise ve vefat etmişse, babasının maaşı olarak ödeniyor. Yetim maaşı ödenmesinde emekli sandığı mensuplarının çocukları için böyle bir istisna bulunuyor. Memur kızları çalışsalar da emekli de olsalar evlenmedikleri sürece babalarının maaşını alabiliyorlar. Sadece memur olduklarında alamıyorlar.