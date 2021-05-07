Bu şartları taşıyanlara iki hatta üç maaş! Çift maaş nasıl alınır? Kimler bu destekten faydalanabilir? İşte tüm detaylar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından birçok kalem altında destek ödemeleri yapılıyor. Bunlardan biri de ölüm ve yetim aylığı... Son zamanlarda en çok merak edilenlerden biri de bu iki ödeneğin aynı anda alınıp alınamayacağı oldu. 2008 sonrasında sistemin değişmesi ile birlikte şartlarda da değişiklik oldu. Hem eşinden hem de ölen babadan maaş alınıp alınmayacağını merak eden vatandaşlar için detayları yazımızda ele aldık. Bazı şartlarda iki hatta üç maaş da alınabiliyor. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 07.05.2021 17:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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