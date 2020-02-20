BİZE ULAŞIN
Finansta yeni dönem başlıyor! Kredi kartı kullananlar dikkat: 250 bin lira para cezası var
Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 21 maddeden oluşan birinci bölümü kabul edildi. Buna göre; kart çıkaran kuruluşların, kart hamilleri talep etmedikçe kart limitlerini artırmaları halinde 25 bin liradan 50 bin liraya kadar, koruyucu hükümlere aykırılık halinde 50 bin liradan 250 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.
Giriş Tarihi: 20.02.2020 11:00 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 11:05
- 1
- 29
- 2
- 29
- 3
- 29
- 4
- 29
- 5
- 29