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Emeklilere 3776 TL avans fırsatı! 2020 SSK, SGK, Bağ-Kur emekli avansı nasıl alınır?
Emeklilere 3776 TL avans formülü milyonlarca emekliyi heyecanlandırdı. SSK, SGK, Bağ-kur emeklilerinin yararlanabileceği emekli avansı nasıl alınır? Emekli başvurusu yapanlara avans imkanı sunulurken, hali hazırda emekli olanlara da avans müjdesi kapıda. Eğer bu sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya başvurarak maaşlarının 3 katı kadar avans çekebilecek. Emeklileri heyecanlandıran düzenlemenin yeniden gündeme gelmesiyle emekli avansı nasıl alınır sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte, 2020 SSK, SGK, Bağ-Kur emeklilerine 3776 TL avans fırsatının detayları…
Giriş Tarihi: 20.02.2020 09:30 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 09:31
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