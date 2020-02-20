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Emeklilere 3776 TL avans fırsatı! 2020 SSK, SGK, Bağ-Kur emekli avansı nasıl alınır?

Emeklilere 3776 TL avans formülü milyonlarca emekliyi heyecanlandırdı. SSK, SGK, Bağ-kur emeklilerinin yararlanabileceği emekli avansı nasıl alınır? Emekli başvurusu yapanlara avans imkanı sunulurken, hali hazırda emekli olanlara da avans müjdesi kapıda. Eğer bu sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya başvurarak maaşlarının 3 katı kadar avans çekebilecek. Emeklileri heyecanlandıran düzenlemenin yeniden gündeme gelmesiyle emekli avansı nasıl alınır sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte, 2020 SSK, SGK, Bağ-Kur emeklilerine 3776 TL avans fırsatının detayları…

Giriş Tarihi: 20.02.2020 09:30 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 09:31
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Emeklilere 3776 TL avans fırsatı! 2020 SSK, SGK, Bağ-Kur emekli avansı nasıl alınır?

Emekli avansı nasıl alınır? Emeklilere 3776 TL avans için gözler yeniden gündeme gelen düzenlemeye çevrildi. SSK, SGK, Bağ-Kur emekli avansı formülü emeklileri heyecanlandırdı. Nakit sıkıntısı olan emekliler bu sayede 3 maaş avans çekebilecek. En düşük maaşın bin 258 lira 69 kuruş olduğu dikkate alındığında, emekliler 3776 TL avans çekme fırsatına kavuşacak. Peki, emekli avansı nasıl alınır? İşte, SSK, SGK, Bağ-Kur emekli avansı hakkındaki detaylar ve son gelişmeler!

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Emeklilere 3776 TL avans fırsatı! 2020 SSK, SGK, Bağ-Kur emekli avansı nasıl alınır?

Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) avans imkanı sunuyor. Emeklilik başvurusunu yapan ve aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar, yazılı başvuru yaparak avans alıyor.

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Emeklilere 3776 TL avans fırsatı! 2020 SSK, SGK, Bağ-Kur emekli avansı nasıl alınır?

SGK, bu kişilere, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Yani bu yıl başvuru yapan, 6 bin 972 liraya varan avans alabiliyor.

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Emeklilere 3776 TL avans fırsatı! 2020 SSK, SGK, Bağ-Kur emekli avansı nasıl alınır?

Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor.

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Emeklilere 3776 TL avans fırsatı! 2020 SSK, SGK, Bağ-Kur emekli avansı nasıl alınır?

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, şimdi bu uygulamanın mevcut emekliler için de hayata geçirilmesi gündemde. Bu konuda gözler Çalışma Bakanlığı'nda. Emekliler, bu imkanı dört gözle bekliyor.