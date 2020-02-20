Emekliye 361 lira ek zam müjdesi... SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisine ek zam var mı? Emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekliye 361 lira ek zam! Türkiye'de milyonlarca emekli, bu yıl promosyon ve bayram ikramiyesi alacak. Emekliye ek zam formülünün masaya gelmesiyle birlikte vatandaşlar emekliye ek zam var mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, emekli maaşı ne kadar olacak? Vergi iadesi sisteminin kaldırılmasıyla birlikte net maaşın yüzde 4-5'i olan ek ödemenin yükseltilmesi bekleniyor. Peki, emekliye ek zam var mı?
Giriş Tarihi: 20.02.2020 11:21Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 11:51