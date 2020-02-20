Emekliye 361 lira ek zam müjdesi... SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisine ek zam var mı? Emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran haber geldi. Emekliye 361 lira ek zam müjdesi verildi. SSK, SGK, Bağ-Kur emeklileri ek zam olup olmayacağını araştırıyor. Peki, emekliye ek zam var mı? Emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliler yıl içerisinde promosyonun yanı sıra Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi de ikramiye alacak. Bu talep hayata geçerse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme tutarlarında 59 ile 361 lira arasında artış olacak. İşte, emekliye ek zam hakkında merak edilenler!