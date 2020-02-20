20 Şubat 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Emekliye 361 lira ek zam müjdesi... SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisine ek zam var mı? Emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekliye 361 lira ek zam! Türkiye'de milyonlarca emekli, bu yıl promosyon ve bayram ikramiyesi alacak. Emekliye ek zam formülünün masaya gelmesiyle birlikte vatandaşlar emekliye ek zam var mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, emekli maaşı ne kadar olacak? Vergi iadesi sisteminin kaldırılmasıyla birlikte net maaşın yüzde 4-5'i olan ek ödemenin yükseltilmesi bekleniyor. Peki, emekliye ek zam var mı?

Giriş Tarihi: 20.02.2020 11:21 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 11:51
  • 1
  • 13
Emekliye 361 lira ek zam müjdesi... SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisine ek zam var mı? Emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran haber geldi. Emekliye 361 lira ek zam müjdesi verildi. SSK, SGK, Bağ-Kur emeklileri ek zam olup olmayacağını araştırıyor. Peki, emekliye ek zam var mı? Emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliler yıl içerisinde promosyonun yanı sıra Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi de ikramiye alacak. Bu talep hayata geçerse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme tutarlarında 59 ile 361 lira arasında artış olacak. İşte, emekliye ek zam hakkında merak edilenler!

  • 2
  • 13
Emekliye 361 lira ek zam müjdesi... SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisine ek zam var mı? Emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİYE EK ZAM VAR MI?

Geçen ay maaşları artan, şimdilerde ikinci promosyon heyecanı yaşayan emeklilere, yeni bir gelir artışı gündemde. Vergi iadesi sisteminin kaldırılmasının ardından hayata geçirilen, net maaşın yüzde 4-5'i oranında olan ve her ay verilen ek ödemenin yükseltilmesi bekleniyor.

  • 3
  • 13
Emekliye 361 lira ek zam müjdesi... SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisine ek zam var mı? Emekli maaşı ne kadar olacak?

Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED), ek ödeme oranının yüzde 10 olması talebi geldi. Dernek Başkanı Kazım Ergün, taleplerini, "Çalışanlara vergi iadesinin karşılığı olarak uygulanan asgari geçim indirimi en düşük 220 lira.

  • 4
  • 13
Emekliye 361 lira ek zam müjdesi... SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisine ek zam var mı? Emekli maaşı ne kadar olacak?

Buna karşın bin 500 lira maaş alan emekli aylık 60, 2 bin lira maaş alan emekli ise 80 lira ek ödeme alıyor. Ek ödeme oranlarının ivedilikle yükseltilmesini istiyoruz" sözleriyle anlattı.

  • 5
  • 13
Emekliye 361 lira ek zam müjdesi... SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisine ek zam var mı? Emekli maaşı ne kadar olacak?

Bu talep hayata geçerse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme tutarlarında 59 ile 361 lira arasında artış olacak.