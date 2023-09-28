29 Eylül 2023, Cuma
150 bin TL evlilik kredisi ne zaman, kimlere verilecek? 2 yıl geri ödemesiz faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları açıklandı mı?
Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu! Yeni evleneceklere 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği sağlanacak! Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği evlilik kredisi hakkında detaylar merak konusu oluyor. İşte, 150 bin TL faizsiz kredi başvuru şartları...
Giriş Tarihi: 28.09.2023 18:24 Güncelleme Tarihi: 29.09.2023 16:25
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