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150 bin TL evlilik kredisi ne zaman, kimlere verilecek? 2 yıl geri ödemesiz faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları açıklandı mı?

Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu! Yeni evleneceklere 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği sağlanacak! Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği evlilik kredisi hakkında detaylar merak konusu oluyor. İşte, 150 bin TL faizsiz kredi başvuru şartları...

Giriş Tarihi: 28.09.2023 18:24 Güncelleme Tarihi: 29.09.2023 16:25
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150 bin TL evlilik kredisi ne zaman, kimlere verilecek? 2 yıl geri ödemesiz faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları açıklandı mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin ekonomik kalkınması ve ailelere destek olma amacıyla başlatılan Aile ve Gençlik Bankası projesinin tamamlandığını belirten Erdoğan, bu proje ile yeni evlenen çiftlere özel faizsiz kredi imkanının sunulacağını duyurdu. İşte evlilik kredisi başvuru detayları...

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150 bin TL evlilik kredisi ne zaman, kimlere verilecek? 2 yıl geri ödemesiz faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları açıklandı mı?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EVLİLİK KREDİSİ MÜJDESİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi.

Başkan Erdoğan, ekonomik gelişmeler, emekliye maaş düzenlemesi, gençlere cep telefonu ve bilgisayar desteği, evlilik kredisi gündemiyle yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Yeni evlenecek çiftlere verilecek evlilik kredisi ile ilgili son gelişmeler de Kabine Toplantısı kararları ile kamuoyuna duyuruldu.

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150 bin TL evlilik kredisi ne zaman, kimlere verilecek? 2 yıl geri ödemesiz faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları açıklandı mı?

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU NE ZAMAN, ŞARTLARI NELER?

Başkan Erdoğan, evlilik kredisi ile ilgli olarak şunları kaydetti:

''Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesini, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projemizin hazırlıklarını tamamladık.

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150 bin TL evlilik kredisi ne zaman, kimlere verilecek? 2 yıl geri ödemesiz faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları açıklandı mı?

Önümüzdeki günlerde, Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclisin takdirine sunacağız. Bankaya gelir tesis etmek amacıyla doğal gaz, petrol ve madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmını buraya aktaracağız.

Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası gelirleri tesis edilene kadar bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız.''

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150 bin TL evlilik kredisi ne zaman, kimlere verilecek? 2 yıl geri ödemesiz faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları açıklandı mı?

ÖNCE DEPREM BÖLGESİ'NDE

Bankaya gelir tesis etmek amacıyla doğalgaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin belli bir kısmı buraya aktarılacak. Banka gelirleri tesis edilene kadar öncelikle aile ve gençlere yönelik pilot projeler hayata geçirilecek, sonrasında bu projeler yaygınlaştırılacak..