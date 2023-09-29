2. torba yasa içeriği şekillendi! Madde madde yeni müjde geldi! 5 yıl erken emeklilik, 100 bin taşerona kadro, 3600 ek gösterge, Seyyanen artış...
1 Ekim itibarıyla Meclis'e taşınacak olan düzenlemeler, geniş bir kesimi ilgilendiren önemli adımları içeriyor. Bu düzenlemeler, esnaf ve işçilerden gençlere ve emeklilere kadar toplumun farklı kesimlerine olumlu etkiler getirecektir. Emekliliği kolaylaştıracak önlemler, gelir seviyelerini artırmayı hedefleyen düzenlemeler ve yeni destekler, vatandaşların maddi ve manevi yaşamlarını iyileştirmeye yönelik adımları içeriyor.
Giriş Tarihi: 29.09.2023
07:42 Güncelleme Tarihi: 29.09.2023
07:42
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), kapılarını 1 Ekim tarihinde yeniden açacak ve ülke genelinde milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli düzenlemeler masaya yatırılacak. Esnaf, işçi, gençler, kadınlar ve emekliler gibi farklı kesimleri etkileyecek olan bu düzenlemeler, gelir artışlarına, emeklilik koşullarının iyileştirilmesine ve yeni desteklerin yolunu açacak adımlara işaret ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
AİLE VE GENÇLİK BANKASI MECLİS'E GİDECEK!
Meclis'e ilk sunulacak düzenlemeler arasında, Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması önerisi öne çıkacak. Bu önemli teklif, Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıkça destekleniyor. Başkan Erdoğan, projenin ayrıntılı çalışmalarının tamamlandığını ve Aile ve Gençlik Bankası'nın kanun teklifini Meclis'in takdirine sunacaklarını ifade etti. Bu banka, ailelere ve gençlere finansal destek sağlama amacı güdüyor ve bu önemli adım, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Bu girişim, ailelerin ve gençlerin ihtiyaçlarına yönelik özel finansal çözümler sunarak, ülkenin refahını artırmayı amaçlıyor.
EVLENECEK GENÇLERE FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ
Ailelere ve gençlere yönelik desteklerin finansmanı için oluşturulacak bankanın temel gelir kaynağı, Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz, petrol ve maden kaynaklarından elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmını içerecek. Bu kaynaklar, ülkenin ekonomik büyümesine katkı sağlayacak şekilde kullanılarak, ailelere ve gençlere sunulacak destekler için ayrılacak.
Bankanın yasal altyapısı hazırlandıktan sonra evlenen gençlere yönelik 150 bin liraya kadar faizsiz kredi projesi hayata geçirilecek. Bu kredi, geri ödemesiz olarak başlayıp 24 ayı kapsayacak ve ardından 48 ay vadeli bir ödeme planıyla devam edecek. Başlangıç olarak deprem bölgesinde uygulanacak olan bu proje, zaman içinde tüm Türkiye genelinde genç çiftlere finansal destek sağlayacak bir inisiyatife dönüşecek. Bu adımlar, gençlerin evlilik süreçlerini kolaylaştırmayı ve aile kurma yolundaki ilk adımlarını atmalarını teşvik etmeyi hedefliyor.
EV HANIMLARINA İSTEĞE BAĞLI SİGORTA
Bir adım da ev kadınlarını sosyal güvenceye kavuşturmak, emekliliklerini desteklemek için atılacak. Bu kapsamda ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'inin karşılanacağı sisteme ilişkin düzenleme yapılacak. Burada yapılacak desteğin de Aile ve Gençlik Bankası aracılığıyla sağlanması bekleniyor. İsteğe bağlı sigorta ile emeklilik için her ay en az brüt asgari ücretin yüzde 32'si oranında prim yatırılırken, mevcut asgari ücrete göre aylık 4 bin 292 lira 52 kuruş olan bu ödemenin bin 430 lira 84 kuruşunu devlet yatıracak. Ev kadınlarına aylık 2 bin 861 lira 68 kuruş prim ödeyerek emeklilik yolu açılacak.