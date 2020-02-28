Dolar ne kadar oldu? İşte doların güncel fiyatı! Dolar kaç TL?

Altın ve dövizin son seyri yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Dolar ne kadar? sorusu internet dünyasının en çok arananları arasında. Altındaki yükselişin dövize de yansıyıp yansımadığını merak edenler, doların güncel fiyatını araştırdı. İşte doların TL karşılığında ne kadar yaptığını merak edenler için hazırlanan günceli liste... Dolar ne kadar oldu? İşte doların güncel fiyatı! Dolar kaç TL?

Giriş Tarihi: 28.02.2020 23:56 Güncelleme Tarihi: 29.02.2020 00:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





