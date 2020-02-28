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Dolar ne kadar oldu? İşte doların güncel fiyatı! Dolar kaç TL?

Altın ve dövizin son seyri yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Dolar ne kadar? sorusu internet dünyasının en çok arananları arasında. Altındaki yükselişin dövize de yansıyıp yansımadığını merak edenler, doların güncel fiyatını araştırdı. İşte doların TL karşılığında ne kadar yaptığını merak edenler için hazırlanan günceli liste... Dolar ne kadar oldu? İşte doların güncel fiyatı! Dolar kaç TL?

Giriş Tarihi: 28.02.2020 23:56 Güncelleme Tarihi: 29.02.2020 00:00
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Dolar ne kadar oldu? İşte doların güncel fiyatı! Dolar kaç TL?

Dolar ne kadar? sorusunun cevabını arayanlar için döviz ve altının güncel fiyat listesi hazırlandı. Peki dolar ne kadar oldu? İşte dolar ve altının güncel fiyatı...

Dün piyasalar kapandıktan sonra Suriye'ye ilişkin haber akışıyla risk algısı artmasıyla 6,2033'e kadar yükselen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 değer kazancıyla 6,20008'dan tamamladı.

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Dolar ne kadar oldu? İşte doların güncel fiyatı! Dolar kaç TL?

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,7 üzerinde 6,2450'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışa göre yüzde 0,8 değer kazancıyla 6,8745'ten, sterlin/TL yüzde 0,7 artışla 8,0510'dan satılıyor.

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Dolar ne kadar oldu? İşte doların güncel fiyatı! Dolar kaç TL?

Dolar endeksi üst üste düşüşünü 6. işlem gününe taşıyarak yüzde 0,2 azalışla 98,4 seviyesinde bulunuyor. Dün analistlerin destek olarak niteledikleri 1,10'un üzerini yerleşen avro/dolar paritesi, şu dakikalarda 1,1010 ile son üç haftanın en yüksek seviyesine gördü.

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Dolar ne kadar oldu? İşte doların güncel fiyatı! Dolar kaç TL?

Analistler, Suriye'deki gelişmelerin gündemin odağına yerleştiğini belirterek, bugün yurt içinde büyüme, yurt dışında ise ABD'nin kişisel gelir ve harcamalar verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,2750'nin direnç konumuna geldiğini ifade eden analistler, 6,10'un destek olarak izleneceğini dile getirdi.

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Dolar ne kadar oldu? İşte doların güncel fiyatı! Dolar kaç TL?

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, 2019 yılında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 0,6 büyümesini bekliyor. Geçen yılın son çeyreğine ilişkin GSYH beklentilerinin ortalaması yüzde 5,1 olan ekonomistlerin, 2020 yıl sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması ise yüzde 3,9 düzeyinde belirlendi