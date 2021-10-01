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Haberler Galeri Fiat sıfır araç fiyatları Ekim 2021! Fiat Egea fiyat listesi! Liste güncelleniyor…

Fiat sıfır araç fiyatları Ekim 2021! Fiat Egea fiyat listesi! Liste güncelleniyor…

Ekim ayında sıfır araç almak isteyen vatandaşların en çok tercih ettiği modellerden birisi Fiat oluyor. Ülkemizde çok sayıda satılan Fiat araçların fiyatlarının güncellenip güncellenmediği merak ediliyor. Fiat Egea fiyat listesi arama motorlarında sorgulanıyor. Fiat Egea'nın en uygun baz donanımlı Easy paketinde 95 beygir güç üretildiği görülüyor. En düşük Fiat Egea modeli ise 154.600 TL fiyatlardan başlıyor. Ekim 2021 Fiat Egea sıfır araç fiyatlarına sayfamızdan ulaşabilirsiniz!

Giriş Tarihi: 01.10.2021 19:30 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 19:30
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Fiat sıfır araç fiyatları Ekim 2021! Fiat Egea fiyat listesi! Liste güncelleniyor…

Fiat sıfır araç fiyatları Ekim 2021'de de arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Fiat Egea fiyat listesi yoğun şekilde araştırılıyor. Ülkemizde satışı en çok yapılan modellerden birisi olan Fiat Egea fiyatları her ay güncelleniyor. Fiat sıfır araç fiyatlarında yaşanan değişimin ardından Ekim ayının ilk günlerinde fiyatların kaç lira olduğu sorgulanıyor.

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Fiat sıfır araç fiyatları Ekim 2021! Fiat Egea fiyat listesi! Liste güncelleniyor…

İşte 2021 Fiat Egea ekim ayı fiyat listesi

1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel

Kampanyalı Fiyatı: 246.900 TL

1.4 Fire 95 HP Easy Manuel Benzinli

Kampanyalı Fiyatı: 154.600 TL

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Fiat sıfır araç fiyatları Ekim 2021! Fiat Egea fiyat listesi! Liste güncelleniyor…

1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel

Kampanyalı Fiyatı: 205.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel

Kampanyalı Fiyatı: 205.900 TL

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Fiat sıfır araç fiyatları Ekim 2021! Fiat Egea fiyat listesi! Liste güncelleniyor…

1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli

Kampanyalı Fiyatı: 177.900 TL

1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli

Kampanyalı Fiyatı: 204.900 TL

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Fiat sıfır araç fiyatları Ekim 2021! Fiat Egea fiyat listesi! Liste güncelleniyor…

1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel

Kampanyalı Fiyatı: 214.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel

Kampanyalı Fiyatı: 238.600 TL