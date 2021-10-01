Fiat sıfır araç fiyatları Ekim 2021! Fiat Egea fiyat listesi! Liste güncelleniyor…

Ekim ayında sıfır araç almak isteyen vatandaşların en çok tercih ettiği modellerden birisi Fiat oluyor. Ülkemizde çok sayıda satılan Fiat araçların fiyatlarının güncellenip güncellenmediği merak ediliyor. Fiat Egea fiyat listesi arama motorlarında sorgulanıyor. Fiat Egea'nın en uygun baz donanımlı Easy paketinde 95 beygir güç üretildiği görülüyor. En düşük Fiat Egea modeli ise 154.600 TL fiyatlardan başlıyor. Ekim 2021 Fiat Egea sıfır araç fiyatlarına sayfamızdan ulaşabilirsiniz!