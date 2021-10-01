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Ekim ayı evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Ekim evde bakım parası yatan iller hangileri? Güncel liste...
Evde bakım maaşı ödemeleri ne zaman yapılıyor? Ekim ayının gelmesiyle birlikte bu ayki destek ödemelerinin tarihi araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde verilen destek ödemesinin hangi illere yattığını öğrenmek isteyenler, konu hakkında internet üzerinden araştırmarlarını sürdürüyor. Peki, 2021 Ekim ayı evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Ekim evde bakım parası yatan iller hangileri? Güncel liste yayınlandı mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 01.10.2021 18:34Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 18:34