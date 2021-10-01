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Haberler Galeri Ekim ayı evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Ekim evde bakım parası yatan iller hangileri? Güncel liste...

Ekim ayı evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Ekim evde bakım parası yatan iller hangileri? Güncel liste...

Evde bakım maaşı ödemeleri ne zaman yapılıyor? Ekim ayının gelmesiyle birlikte bu ayki destek ödemelerinin tarihi araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde verilen destek ödemesinin hangi illere yattığını öğrenmek isteyenler, konu hakkında internet üzerinden araştırmarlarını sürdürüyor. Peki, 2021 Ekim ayı evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Ekim evde bakım parası yatan iller hangileri? Güncel liste yayınlandı mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 01.10.2021 18:34 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 18:34
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Ekim ayı evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Ekim evde bakım parası yatan iller hangileri? Güncel liste...

Ekim ayı evde bakım maaşı yattı mı? Engelli ve hasta bireylerin desteklenmeleri açısından destek ödemesi gerçekleştiriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan destek ödemeleri ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 Ekim ayı evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Ekim evde bakım parası yatan iller hangileri? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ekim ayı evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Ekim evde bakım parası yatan iller hangileri? Güncel liste...

EKİM AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 2021 Ekim ayı evde bakım maaşı ödemeleri henüz başlamadı. Bakanlık tarafından ödemeler her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştiriliyor. Ekim ayı ödemelerinin hangi illere yattığını gösteren güncel liste yayınlandığında ahaber.com.tr'de olacak.

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Ekim ayı evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Ekim evde bakım parası yatan iller hangileri? Güncel liste...

2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için "Evde Bakım Yardımı" hizmeti veriliyor.

Bu kapsamda, 2021 yılı ikinci altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.797 TL'ye yükseldi.

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Ekim ayı evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Ekim evde bakım parası yatan iller hangileri? Güncel liste...

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)

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Ekim ayı evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Ekim evde bakım parası yatan iller hangileri? Güncel liste...

SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.