Ekim ayı evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Ekim evde bakım parası yatan iller hangileri? Güncel liste...

Ekim ayı evde bakım maaşı yattı mı? Engelli ve hasta bireylerin desteklenmeleri açısından destek ödemesi gerçekleştiriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan destek ödemeleri ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 Ekim ayı evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Ekim evde bakım parası yatan iller hangileri? İşte haberin detayları...