Fiat, Kia, Toyota, Hyundai, Renault’da 26.000 TL’ye varan indirim kampanyası... 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,69 faiz imkanı! Ayakları yerden kesecek...

Yeni bir Clio satın aldığınızda Renault tarafından ilk bakım hediye ediliyor. Üstelik yeni Clio'nuza dosya masrafsız kredi ile birlikte sahip olabilme imkanı da tanınıyor. Aynı kampanya Renault'tun yine çok tutan modeli olan Megane modelinde de geçerli kılındı. Ancak bu kampanyalar sadece online satışa özel olduğunu unutmamakta fayda var.