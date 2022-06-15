15 Haziran 2022, Çarşamba
Fiat, Kia, Toyota, Hyundai, Renault'da 26.000 TL'ye varan indirim kampanyası... 100 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,69 faiz imkanı! Ayakları yerden kesecek...
Araba almak isteyenler markaların kampanyalarını yakından takip ediyor. 2022 yılının yarısına geldiğimiz dönemde bir çok marka ardı ardına kampanyalarını duyuruyor. Belirli modellerde yaşanan indirimli kampanyalar için araştırmalar ise hız kazandı. Fiat'tan Egea modeline, Toyota'dan Corolla modeline, Renault'tan Clio modeline, Kia Cerato ve Stonic modelinde, Hyunca İ20 ve Elentra modeline cazip kampanyalar sundu. İşte, Fiat, Kia, Toyota, Hyundai, Renault otomobil kampanyaları...
Giriş Tarihi: 15.06.2022 18:28
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