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Haberler Galeri Fiat, Kia, Toyota, Hyundai, Renault'da 26.000 TL'ye varan indirim kampanyası... 100 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,69 faiz imkanı! Ayakları yerden kesecek...

Fiat, Kia, Toyota, Hyundai, Renault'da 26.000 TL'ye varan indirim kampanyası... 100 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,69 faiz imkanı! Ayakları yerden kesecek...

Araba almak isteyenler markaların kampanyalarını yakından takip ediyor. 2022 yılının yarısına geldiğimiz dönemde bir çok marka ardı ardına kampanyalarını duyuruyor. Belirli modellerde yaşanan indirimli kampanyalar için araştırmalar ise hız kazandı. Fiat'tan Egea modeline, Toyota'dan Corolla modeline, Renault'tan Clio modeline, Kia Cerato ve Stonic modelinde, Hyunca İ20 ve Elentra modeline cazip kampanyalar sundu. İşte, Fiat, Kia, Toyota, Hyundai, Renault otomobil kampanyaları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.06.2022 18:28
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Fiat, Kia, Toyota, Hyundai, Renault’da 26.000 TL’ye varan indirim kampanyası... 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,69 faiz imkanı! Ayakları yerden kesecek...

Sıfır araç fiyatlarında yaşanan artış sonrasında vatandaşlar firmaların kampanyalarını yakından takip ediyor. Bir çok marka bazı modellerinde yapılan indirim kampanyaları ile vatandaşların ilgisini çekiyor. Fiat'tan Egea modeline, Toyota'dan Corolla modeline, Renault'tan Clio modeline, Kia Cerato ve Stonic modelinde, Hyunca İ20 ve Elentra modeline cazip kampanyalar sunarak araba sahibi olmak isteyenlere seçenekler sunuyor. İşte, Fiat, Kia, Toyota, Hyundai, Renault'da 26.000 TL'ye varan indirim kampanyası...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fiat, Kia, Toyota, Hyundai, Renault’da 26.000 TL’ye varan indirim kampanyası... 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,69 faiz imkanı! Ayakları yerden kesecek...

Aylık 5.584 TL taksitle Clio sahibi olun

Türkiye'de üretilen ve en çok kullanılan araçlar içerisinde yer alan Reanult Clio modelindeki cazip indirimler ve kampanyalar ile bir clio sahibi olabilirsiniz. Aylık 5 bin 584 TL'den başlayan taksit imkanlarıyla sunulan Clio modeline ek kampanyalarla ulaşmak mümkün. #BizHepBurdayız etiketiyle müşterilerine sürekli yeni kampanyalar sunan Renault'ta online satışa özel kampanyalardan yararlanabilmek mümkün.

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Fiat, Kia, Toyota, Hyundai, Renault’da 26.000 TL’ye varan indirim kampanyası... 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,69 faiz imkanı! Ayakları yerden kesecek...

Yeni bir Clio satın aldığınızda Renault tarafından ilk bakım hediye ediliyor. Üstelik yeni Clio'nuza dosya masrafsız kredi ile birlikte sahip olabilme imkanı da tanınıyor. Aynı kampanya Renault'tun yine çok tutan modeli olan Megane modelinde de geçerli kılındı. Ancak bu kampanyalar sadece online satışa özel olduğunu unutmamakta fayda var.

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Fiat, Kia, Toyota, Hyundai, Renault’da 26.000 TL’ye varan indirim kampanyası... 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,69 faiz imkanı! Ayakları yerden kesecek...

Yerli üretim Egea'da 26 bin lira indirim ve yakıt hediye

Yine Türkiye'de üretilen ve yerli otomobil ibaresi olarak tanınan FIAT'ın Egea modelinde de bu araca sahip olmak isteyenler için çeşitli kampamyalar düzenleniyor. FIAT bu kampanyalarını satış öncesi ve satış sonrası olarak ikiye ayırmış durumda.

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Fiat, Kia, Toyota, Hyundai, Renault’da 26.000 TL’ye varan indirim kampanyası... 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,69 faiz imkanı! Ayakları yerden kesecek...

Örnek olarak Esay paket 1.4 Fire 95 HP en düşük baz versiyon olan Egea'nın fiyatı 355 bin 900 liradan 329 bin 900 liraya kadar düşmüş durumda. Satış öncesi bu kampanyadan tüm Egea sahibi olmak isteyenler yararlanabilmekte.