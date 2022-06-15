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Haberler Galeri Çocuk başına 1.649 TL ödeme! Şartlar belli oldu, geri ödemesiz veriliyor! ATM'den hesaplarınızı kontrol edin...

Çocuk başına 1.649 TL ödeme! Şartlar belli oldu, geri ödemesiz veriliyor! ATM'den hesaplarınızı kontrol edin...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik destek ödemeleri yapılıyor. Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi için detaylar belli oldu. SED yardımı ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının eğitim masraflarının karşılanması amacı ile geliştirilen sosyal yardım modellerinden bir tanesi. SED ödemeleri için son ödemeler Mayıs ayında tamamlandı. Yeni ödemeler için başvuruda bulunmak isteyenler başvuru şartlarını sorgulamaya devam ediyor. Peki, SED yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? SED yardımı başvuruları başladı mı, ne zaman?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.06.2022 19:12 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022 19:12
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Çocuk başına 1.649 TL ödeme! Şartlar belli oldu, geri ödemesiz veriliyor! ATM’den hesaplarınızı kontrol edin...

SED yardımı hakkında detaylar yardım alan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konu hakkında detaylar paylaşılmıştı. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri vatandaşa her anlamda destek sağlıyor. Belirli şartları taşıyanlara Bakanlık tarafından destek veriliyor. Başvuru işlemleri ise e-devlet üzerinden gerçekleşiyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar için konu hakkında detayları haberimizde derledik. Peki, SED yardımı başvuruları için detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çocuk başına 1.649 TL ödeme! Şartlar belli oldu, geri ödemesiz veriliyor! ATM’den hesaplarınızı kontrol edin...

SED YARDIMI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

SED ödemeleri haziran ayı itibari ile hesaplara geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, haziran ayı içerisinde hesaplara yatırılan toplam tutarın 238 milyon TL olduğunu belirtti.

Yanık, bakanlığın haziran ayı SED ödemesi hizmetine ilişkin yayınlamış olduğu yazılı açıklamada, bu ay içerisinde ulaşılan çocuk sayısının 147 bin olduğunu ifade etti.

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Çocuk başına 1.649 TL ödeme! Şartlar belli oldu, geri ödemesiz veriliyor! ATM’den hesaplarınızı kontrol edin...

SED YARDIMI NEDİR?

SED yardımı "Sosyal ve Ekonomik Destek" açılımına sahiptir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının eğitim masraflarının giderilmesi amacı ile geliştirilmiş olan bu yardım modelli, muhtaçlık halinin sürdüğü dönem boyunca hesaplara aktarılmaktadır. Bu model için belirlenmiş olan güncel tutar, 1.611 TL'dir.

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Çocuk başına 1.649 TL ödeme! Şartlar belli oldu, geri ödemesiz veriliyor! ATM’den hesaplarınızı kontrol edin...

SED YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e -devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılabilir.

-Dilekçe

-T.C. Kimlik Numarası beyanı,

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Çocuk başına 1.649 TL ödeme! Şartlar belli oldu, geri ödemesiz veriliyor! ATM’den hesaplarınızı kontrol edin...

-Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi

-İş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler istenilir. Meslek başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir.