2023 asgari ücret ne kadar olacak? Konuşulan rakamlar neler? Asgari ücrete refah payı | İşte yeni hesap

Milyonlarca çalışan gözünü asgari ücrete gelecek olan zama çevirdi. Aralık ayının gelmesiyle yeni asgari ücret için komisyon çalışmaları başlayacak. Zam oranı merakla beklenirken, artışta yıllık enflasyonun dikkate alınacağı ve refah payı ekleneceği sinyalleri geliyor. Peki asgari ücret ne kadar olacak? İşte yapılan son hesaplama ve konuşulan rakamlar.

Takvim Giriş Tarihi: 24.11.2022 12:12 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 12:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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