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Haberler Galeri 2023 asgari ücret ne kadar olacak? Konuşulan rakamlar neler? Asgari ücrete refah payı | İşte yeni hesap

2023 asgari ücret ne kadar olacak? Konuşulan rakamlar neler? Asgari ücrete refah payı | İşte yeni hesap

Milyonlarca çalışan gözünü asgari ücrete gelecek olan zama çevirdi. Aralık ayının gelmesiyle yeni asgari ücret için komisyon çalışmaları başlayacak. Zam oranı merakla beklenirken, artışta yıllık enflasyonun dikkate alınacağı ve refah payı ekleneceği sinyalleri geliyor. Peki asgari ücret ne kadar olacak? İşte yapılan son hesaplama ve konuşulan rakamlar.

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Giriş Tarihi: 24.11.2022 12:12 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 12:18
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2023 asgari ücret ne kadar olacak? Konuşulan rakamlar neler? Asgari ücrete refah payı | İşte yeni hesap

Milyonları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirlemek için kollar sıvadı. İşçi ve işverenin beklentilerini görmek için araştırma yapılırken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu da Aralık ayının gelmesiyle çalışmalara başlayacak.

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2023 asgari ücret ne kadar olacak? Konuşulan rakamlar neler? Asgari ücrete refah payı | İşte yeni hesap

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon, ay sonuna kadar yeni ücreti belirleyecek.

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2023 asgari ücret ne kadar olacak? Konuşulan rakamlar neler? Asgari ücrete refah payı | İşte yeni hesap

4 KRİTERE BAKILACAK
Komisyonun çalışmalarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın işçi ve işverenler ile yaptığı beklenti araştırmasının sonuçları önemli bir veri olacak.

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2023 asgari ücret ne kadar olacak? Konuşulan rakamlar neler? Asgari ücrete refah payı | İşte yeni hesap

İşçiler için aylık asgari geçim tutarı da hesaplanarak komisyona taşınacak. Gerçekleşen ve hedef enflasyon verileri değerlendirilirken, bir refah payı da eklenecek.

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2023 asgari ücret ne kadar olacak? Konuşulan rakamlar neler? Asgari ücrete refah payı | İşte yeni hesap

HESABA TEMMUZ VERİSİ DE KATILIRSA
2022 yılı enflasyon tahminleri yüzde 65 ile yüzde 73.88 arasında yer alıyor. Temmuz ayında gerçekleştirilen ara zam da dikkate alınarak bir hesap yapılırsa, şöyle bir tablo ortaya çıkabilecek…