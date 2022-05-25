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Haberler Galeri Fed tutanakları ne zaman açıklanacak? 2022 ABD Merkez Bankası Fed mayıs ayı toplantı tutanakları saat kaçta açıklanır?

Fed tutanakları ne zaman açıklanacak? 2022 ABD Merkez Bankası Fed mayıs ayı toplantı tutanakları saat kaçta açıklanır?

Fed tutanakları ne zaman açıklanacak? Küresel piyasalarda Fed'in mayıs ayı toplantı tutanakları yakından takip ediliyor. Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı tutanaklarını merak eden yatırımcılar, söz konusu tutanağın açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Öte yandan banka yetkililerinin açıklamaları da yatırımcıların odağında olacak. Peki, Fed tutanakları ne zaman açıklanacak? 2022 ABD Merkez Bankası Fed mayıs ayı toplantı tutanakları saat kaçta açıklanır? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.05.2022 14:32 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 14:32
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Fed tutanakları ne zaman açıklanacak? 2022 ABD Merkez Bankası Fed mayıs ayı toplantı tutanakları saat kaçta açıklanır?

Fed tutanakları ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mayıs ayı toplantı tutanakları, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 4 Mayıs'ta açıklanan ve faizde 50 baz puan ile 2000 yılından bu yana en yüksek artışı gerçekleştirilen Fed toplantısının ardından, tutanaklar öncesi küresel piyasalarda toparlanma çabası dikkat çekti. Peki, Fed tutanakları ne zaman açıklanacak? 2022 ABD Merkez Bankası Fed mayıs ayı toplantı tutanakları saat kaçta açıklanır? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fed tutanakları ne zaman açıklanacak? 2022 ABD Merkez Bankası Fed mayıs ayı toplantı tutanakları saat kaçta açıklanır?

FED TUTANAKLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 Mayıs ayı Fed toplantı tutanakları 25 Mayıs Türkiye saati ile 21.00'de açıklanacak.

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Fed tutanakları ne zaman açıklanacak? 2022 ABD Merkez Bankası Fed mayıs ayı toplantı tutanakları saat kaçta açıklanır?

GÖZLER FED'İN TOPLANTI TUTANAKLARINA ÇEVRİLDİ

Küresel piyasalarda, enflasyon, büyüme ve daha fazla sıkılaşma odaklı endişelerin açıklanan veriler tarafından da desteklenmesi ile yüksek oynaklıkla birlikte karışık seyir devam ederken, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mayıs ayı toplantı tutanakları ve Almanya'nın büyüme verisi takip edilecek.

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Fed tutanakları ne zaman açıklanacak? 2022 ABD Merkez Bankası Fed mayıs ayı toplantı tutanakları saat kaçta açıklanır?

Küresel çapta yükselen enflasyon ve faiz ortamında büyümenin zarar göreceğine dair korkular, hisse senedi piyasalarında satışlarının derinleşmesine neden oluyor. Yükselen maliyetler nedeniyle tüketici alım gücü ve şirket karlılıklarının azaldığına işaret eden veriler de yatırımcıların bu endişelerini tetikleyerek risk iştahının düşük kalmasını sağlıyor.

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Fed tutanakları ne zaman açıklanacak? 2022 ABD Merkez Bankası Fed mayıs ayı toplantı tutanakları saat kaçta açıklanır?

Para politikalarına yönelik yönlendirmelerin önem taşıdığı bu süreçte, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının belirsiz etkileri, Ukrayna'daki savaş ve devam eden arz kısıtlamalarına işaret ederek, Fed'in sıkılaşma politikasında dikkatli davranması gerektiğini vurguladı.