Fed tutanakları ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mayıs ayı toplantı tutanakları, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 4 Mayıs'ta açıklanan ve faizde 50 baz puan ile 2000 yılından bu yana en yüksek artışı gerçekleştirilen Fed toplantısının ardından, tutanaklar öncesi küresel piyasalarda toparlanma çabası dikkat çekti. Peki, Fed tutanakları ne zaman açıklanacak? 2022 ABD Merkez Bankası Fed mayıs ayı toplantı tutanakları saat kaçta açıklanır? İşte haberin detayları...