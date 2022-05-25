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Fed tutanakları ne zaman açıklanacak? 2022 ABD Merkez Bankası Fed mayıs ayı toplantı tutanakları saat kaçta açıklanır?
Fed tutanakları ne zaman açıklanacak? Küresel piyasalarda Fed'in mayıs ayı toplantı tutanakları yakından takip ediliyor. Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı tutanaklarını merak eden yatırımcılar, söz konusu tutanağın açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Öte yandan banka yetkililerinin açıklamaları da yatırımcıların odağında olacak. Peki, Fed tutanakları ne zaman açıklanacak? 2022 ABD Merkez Bankası Fed mayıs ayı toplantı tutanakları saat kaçta açıklanır? İşte cevaplar...