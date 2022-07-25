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Haberler Galeri FED toplantısı faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Temmuz ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı ne olur? Faiz artıracak mı?

FED toplantısı faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Temmuz ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı ne olur? Faiz artıracak mı?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Küresel piyasalarda gözler FED faiz kararına çevrildi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda FED'in Temmuz ayında yüzde 80 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışıyla yetineceği tahmin edilirken, kesin kararın hangi tarihte açıklanacağı merak ediliyor. FED toplantı takvimi belli oldu. Peki, FED toplantısı faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Temmuz ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı ne olur? FED faiz artıracak mı? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.07.2022 11:48 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022 11:48
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FED toplantısı faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Temmuz ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne olur? Faiz artıracak mı?

FED toplantısı faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD ekonomisinin durgunlaşacağı ve FEDin şahin politikalarında daha toleranslı olacağına yönelik öngörüler bulunuyor. FED toplantısı için geri sayım başlarken, faiz kararının ne olacağı da araştırılmaya başlandı. Peki, FED toplantısı faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Temmuz ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı ne olur? FED faiz artıracak mı? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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FED toplantısı faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Temmuz ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne olur? Faiz artıracak mı?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED'in gelecek toplantısı 26-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Toplantının ardından FED Başkanı Jerome Powell, 27 Temmuz'da faiz kararının açıklayacak.

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FED toplantısı faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Temmuz ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne olur? Faiz artıracak mı?

FED FAİZ KARARI NE OLUR?

New York Fed Başkanı John Williams istihdam artışının yavaşladığına dair bazı işaretler olduğunu ancak iş gücü piyasasının son derece sıkı olduğunu belirtti. Williams, işsizlik oranının gelecek yıl yüzde 4'ün biraz üzerine çıkmasını beklediğini ifade etti.

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FED toplantısı faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Temmuz ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne olur? Faiz artıracak mı?

Ülkede gelecek hafta açıklanacak enflasyon verisi öncesi istihdamın haziranda beklenenden fazla artması, Fed'in temmuz toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gideceğine yönelik beklentileri de güçlendirdi.

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FED toplantısı faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Temmuz ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne olur? Faiz artıracak mı?

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda temmuz toplantısında 75 baz puan, eylül toplantısında ise en az 50 baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakıldığı dikkati çekti.