FED toplantısı faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Temmuz ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı ne olur? Faiz artıracak mı?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Küresel piyasalarda gözler FED faiz kararına çevrildi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda FED'in Temmuz ayında yüzde 80 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışıyla yetineceği tahmin edilirken, kesin kararın hangi tarihte açıklanacağı merak ediliyor. FED toplantı takvimi belli oldu. Peki, FED toplantısı faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Temmuz ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı ne olur? FED faiz artıracak mı? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 25.07.2022 11:48 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022 11:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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